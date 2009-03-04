طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ امروز به بررسی برخی طرحها و لوایح ارجاعی از سوی شورای نگهبان پرداختند و آنها را اصلاح کردند.

بر این اساس نمایندگان با اصلاح ماده (5) طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید دولت را موظف کرد اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌های کشور تامین و در ردیف خاص همه ساله در بودجه سالانه منظور کند.

مجلس همچنین مقرر کردند که حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجرای دقیق این قانون، اقدامات مندرج در این قانون را اجرایی کنند.

طبق مصوبه مجلس، ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب شده و موظف هستند از مواد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را برای رسیدگی به مراجع صالح قضایی از طریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجرا نمایند.

مجلس همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان عبارتهای فارسی را جایگزین اصطلاحات لاتین مندرج در لایحه‌ عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مدیترانه کرد.



این طرح 15بهمن ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.