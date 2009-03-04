راه اندازی اولین کتابخانه الکترونیکی در شهرستان نهبندان

به گزارش خبرنگار مهردر بیرجند، حجت‌ الاسلام مصطفی مرشدی پیش از ظهر امروز در جمع کارشناسان فرهنگی این سازمان تصریح کرد: با اشاره به پیشرفت روز افزون علوم در دنیا و رشد چشمگیر تکنولوژی و تغییر تقاضاهای استفاده کنندگان، وجود کتابخانه‌ های الکترونیکی ضروری به نظر می‌ رسد.

وی با بیان اینکه این مرکز اولین کتابخانه الکترونیکی در شهرستان نهبندان به شمار می ‌رود، خاطرنشان کرد: این کتابخانه در حوزه‌ ها و موضوعات مختلف نظیر کتاب‌های الکترونیکی فارسی، مقاله‌های تمام متن فارسی و کتاب‌های دینی و مذهبی، دارای منابع غنی و ارزشمندی خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهبندان همچنین از برگزاری کارگاه‌ های توجیهی عفاف و حجاب در نهبندان خبر داد و گفت: این کارگاه آموزشی با موضوع عفاف و حجاب ویژه بانوان شاغل ادرات این شهرستان در اداره تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

حجت الاسلام مرشدی خاطرنشان کرد: در این کلاس ‌ها که به مدت 16 ساعت از روز گذشته به مدت چهار روز برگزار می شود، آیات عفاف و حجاب در قرآن و نقش جایگاه خانواده در برقراری انضباط اجتماعی و رعایت عفاف و حجاب بحث و بررسی می ‌شود.

وی تصریح کرد: حجاب نه تنها حافظ اخلاق و تجسم تقوا و عفت در سطح جامعه است بلکه چنین حکمی در اسلام به نوعی بزرگداشت زن مسلمان و جایگاه اساسی او در جامعه اسلامی است.