نمایش هفت فیلم در هفته فرهنگی ایران در تفلیس

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته فرهنگی در دو بخش نمایش فیلم و جاذبه‌های فرهنگی ایران زمین به مدت یک هفته در شهر تفلیس پایتخت گرجستان برگزار می‌شود.

فیلم‌های سینمایی "مهمان مامان" داریوش مهرجویی، "اتوبوس شب" کیومرث پوراحمد، "هر شب تنهایی" رسول صدرعاملی، "درخت جان" فرهاد مهرانفر، "انتخاب" نادر مقدس، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" عباس رافعی و "بهشت جای دیگری است" عبدالرسول گلبن در این هفته فرهنگی به نمایش درمی‌آیند. پس از نمایش این فیلم‌ها نشست نقد و بررسی آثار برگزار می‌شود.

در بخش جاذبه‌های فرهنگی نمایشگاه عکس، صنایع دستی و جلوه‌های ایران‌شناسی برپا می‌شود. اجرای قطعاتی از موسیقی ایرانی هم از برنامه‌های این هفته است. هفته فرهنگی ایران در تفلیس را اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل صدا و سیما با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند.