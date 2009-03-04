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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۵۳

سرلشگرجعفری در گفتگو بامهر:

ایران دراوج آمادگی دفاعی قرار دارد/ ماهیت صهیونیسم برتهدید استوار است

ایران دراوج آمادگی دفاعی قرار دارد/ ماهیت صهیونیسم برتهدید استوار است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که ایران در شرایط فعلی در اوج آمادگی دفاعی قرار دارد.

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در حاشیه کنفرانس بین المللی فلسطین در گفتگوبا خبرنگار پارلمانی مهر یادآور شد: ایران در حال حاضر در بهترین شرایط موجود دفاعی و امنیتی قرار دارد و قادر است با قاطعیت با تهدیدات مقابله کند.

وی در خصوص تهدیداتی که از سوی رژیم صهیونیستی هر از گاهی مطرح می شود، تصریح کرد: صهیونیست ها چاره ای جز مطرح کردن این موارد ندارند و ماهیت این رژیم اشغالگر بر روی تهدید استوار است، اما درعین حال جز حرف زدن در این رابطه کار دیگری نمی توانند بکنند و اگر این صحبت ها را نیز نکنند اقدام دیگری از آنها بر نخواهد آمد و به همین دلیل بحث تهدید را مطرح می کنند.

کد مطلب 843283

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