ایران دراوج آمادگی دفاعی قرار دارد/ ماهیت صهیونیسم برتهدید استوار است

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در حاشیه کنفرانس بین المللی فلسطین در گفتگوبا خبرنگار پارلمانی مهر یادآور شد: ایران در حال حاضر در بهترین شرایط موجود دفاعی و امنیتی قرار دارد و قادر است با قاطعیت با تهدیدات مقابله کند.

وی در خصوص تهدیداتی که از سوی رژیم صهیونیستی هر از گاهی مطرح می شود، تصریح کرد: صهیونیست ها چاره ای جز مطرح کردن این موارد ندارند و ماهیت این رژیم اشغالگر بر روی تهدید استوار است، اما درعین حال جز حرف زدن در این رابطه کار دیگری نمی توانند بکنند و اگر این صحبت ها را نیز نکنند اقدام دیگری از آنها بر نخواهد آمد و به همین دلیل بحث تهدید را مطرح می کنند.