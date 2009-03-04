استقرار 261 پایگاه جمع آوری هدایای مردم آذربایجان شرقی در هفته نیکوکاری

محمدرضا فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: 51 پایگاه از این تعداد در تبریز و بقیه در شهرستان های آذربایجان شرقی مستقر هستند.

وی اضافه کرد: در هر کدام از پایگاه های کمیته امداد دو امدادگر و در مجموع 522 نفر هدایای نقدی و غیرنقدی مردم نوعدوست آذربایجان شرقی را جمع آوری خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه میزان هدایای مردم استان در طول هفته احسان و نیکوکاری پارسال 7میلیارد و 170 میلیون ریال بوده است،‌گفت: این میزان هدایا در مقایسه با کمک های مردمی در سال قبل از آن 25 درصد رشد داشته است.

وی پیش بینی کرد: در سال جاری هدایای مردم آذربایجان شرقی با 40 درصد افزایش به 10 میلیارد ریال برسد.

فلسفی گفت: آذربایجان شرقی همواره در طول سال های برگزاری جشن احسان و نیکوکاری از حیث میزان کمک های مردمی بعد از استان تهران جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه تفاوتی در کمکهای نقدی و کالایی وجود ندارد، تصریح کرد: کمیته امداد انتظار دارد البسه،‌پوشاک و کفش های اهدایی مردم با توجه به در پیش بودن عید، از اجناس با کیفیت و نو باشد.

مدیرکل کمیته امداد آمام خمینی(ره)‌آذربایجان شرقی اضافه کرد: کمک های اهدایی مردم به محض جمع آوری و پالایش در اختیار خانواده های نیازمند تحت پوشش این نهاد قرار خواهد گرفت.‌

گفتنی است، هم اکنون 210 هزار نفر از جمعیت 3.5 میلیون نفری آذربایجان شرقی در قالب 80 هزار خانوار به صورت مستمر و بیش از 100 هزار نفر دیگر نیز به صورت مقطعی از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بهره مند می‌شوند.