دومین همایش فناوریهای بومی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به منظور شناخت دانشگاهی فناوریهای بومی ایران، به روز کردن فناوریهای بومی ایران، ایجاد فناوری جدید بر پایه فناوریهای بومی، بومی سازی فناوریهای نوین مطابق فرهنگ کشور و ایجاد حس خودباوری و خوداتکایی ملی برگزار می شود.

دومین همایش فناوریهای نوین در محورهای فناوریهای بومی در حوزه های معماری، عمران و شاخه های وابسته، در حوزه های نساجی، هنرهای دستی، رنگرزی و شاخه های وابسته، فناوریهای بومی در حوزههای مواد (فلزات، سرامیکها، پلیمرها)، علوم زمین، شیمی، گیاهان صنعتی و شاخه های وابسته، فناوریهای بومی در حوزه های پزشکی، طب سنتی، خوراک، پرورش و شکار حیوانات و شاخه های وابسته، فناوریهای بومی در حوزههای مکانیک، ابزار، زمان و مکان سنجی و شاخه های وابسته ، فناوریهای بومی در علوم پایه، علوم ریاضی فیزیک، نجوم، هندسه و علوم مهندسی ، فناوریهای بومی در حوزه های واژه شناسی، مردم شناسی، نوشتار و شاخه های وابسته برگزار می شود.

این همایش از 29 تا 31 اردیبهشت 88 در مجتمع امام خمینی (ره) دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.