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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

آزادسازی 130 زندانی آذربایجان غربی همزمان با سفر هیئت دولت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد رسیدگی به شکایت های مردمی سفر استانی دولت به آذربایجان غربی گفت: 130 نفر از زندانیان این استان همزمان با سفر هیئت دولت در پایان برنامه های اولین روز سفر آزاد می شوند.

قادر محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر افزود: این زندانیان شامل افرادی هستند به دلیل جرایم مالی و غیر عمد  با اعطای  کمک های دولت و بدون اطلاع از زندان آزاد می شوند.

وی در خصوص ستاد رسیدگی به شکایات مردمی سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی نیز گفت: در این ستاد که کوچک شده دولت نهم در آذربایجان غربی است بیش از 70 نفر از معاونین وزرا و روسای سازمانها و 80 نفر پرسنل اداری وزارت خانه ها، سازمانها و دستگاههای اجرایی از نزدیک مشکلات مردم را رسیدگی می کنند.

محمدیان اظهار داشت: به دلیل فعالیت های مردمی این ستاد ، برای برقراری نظم و راهنمایی مردم نیز از داوطلبین جمعیت هلال احمر این استان استفاده می شود.

وی عمده مباحث مطرح شده در این ستاد از سوی مردم تاکنون را شکایات آنها از ادارات و طی مراحل بروکراسی ا داری در کوتناهترین زمان ممکن، مشکلات فردی و خاص، امورات بیماران، مشکلات زندانیان دانست و افزود: معاونان وزیر و روسای سازمانها با اختیارات وزرا به نامه ها و شکایات مردم رسیدگی می کنند.

کد مطلب 843287

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