آزادسازی 130 زندانی آذربایجان غربی همزمان با سفر هیئت دولت

قادر محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر افزود: این زندانیان شامل افرادی هستند به دلیل جرایم مالی و غیر عمد با اعطای کمک های دولت و بدون اطلاع از زندان آزاد می شوند.

وی در خصوص ستاد رسیدگی به شکایات مردمی سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی نیز گفت: در این ستاد که کوچک شده دولت نهم در آذربایجان غربی است بیش از 70 نفر از معاونین وزرا و روسای سازمانها و 80 نفر پرسنل اداری وزارت خانه ها، سازمانها و دستگاههای اجرایی از نزدیک مشکلات مردم را رسیدگی می کنند.

محمدیان اظهار داشت: به دلیل فعالیت های مردمی این ستاد ، برای برقراری نظم و راهنمایی مردم نیز از داوطلبین جمعیت هلال احمر این استان استفاده می شود.

وی عمده مباحث مطرح شده در این ستاد از سوی مردم تاکنون را شکایات آنها از ادارات و طی مراحل بروکراسی ا داری در کوتناهترین زمان ممکن، مشکلات فردی و خاص، امورات بیماران، مشکلات زندانیان دانست و افزود: معاونان وزیر و روسای سازمانها با اختیارات وزرا به نامه ها و شکایات مردم رسیدگی می کنند.