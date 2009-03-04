احداث مجتمع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی اصفهان

غلامرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: در آغاز راه اندازی مجتمع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی اصفهان سه گروه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و ITC در این مجتمع فعال می شوند و رشته هایی نظیر بیومواد، نانومواد و بیوتکنولوژی که در گرایشهای مختلف محیط زیست، فنی مهندسی و ... کاربرد داشته باشد در این گروهها پیگیری خواهند شد.

وی افزود: فعالیتهایی بین نانو و بیو، بین ITC و سایر علوم نو در این مجتمع تحصیلات تکمیلی دنبال می شوند تا فعالیتهای بین رشته ای نیز بهتر مدیریت شوند. به نظر می رسد در صورتی که سه گروه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و ITC در کنار هم در یک مجموعه دیده شوند بهتر می توانند به یکدیگر کمک کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان زمان راه اندازی مجتمع تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه فناوریهای نوین را از بهمن ماه سال 88 پیش بینی کرد و درباره محل استقرار این مجتمع گفت: مجتمع تحصیلات تکمیلی در محل سابق مرکز اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی می شود.