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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۶

حجت‌الاسلام دارابی:

برخورداری از نظام‌نامه ضرورتی برای فعالیت در عرصه آموزش دین است

برخورداری از نظام‌نامه ضرورتی برای فعالیت در عرصه آموزش دین است

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی برخورداری از نظام‌نامه آموزشی مدون و جامعی که بتواند پا‍سخگوی نیازهای گروههای هدف باشد را ضرورتی برای دستیابی به اهداف آموزشی در عرصه دین عنوان کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه حرکت ما به سوی نظام‌مند کردن آموزشهای تخصصی است، گفت: تا هنگامی که نظام‌نامه آموزشی مدون و جامعی که بتواند پا‍سخگوی نیازهای گروه‌های هدف باشد را نداشته باشیم، به هدف اصلی دست نخواهیم یافت.

حجت‌الاسلام دارابی افزود: بر همین اساس با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان پژوهشی و آموزشی استانهای کشور به دنبال دسترسی به نظام‌نامه‌ای آموزشی، جامع و مانع در حوزه‌های مختلف آموزش تخصصی هستیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه مدیران‌کل ادارات تبلیغات اسلامی استانها به خوبی متوجه ضرورت و اهمیت آموزشهای تخصصی شده‌اند، بنابراین از کارشناسان خواسته‌ایم تا با رصد نیازهای فرهنگی استانها پیشنهاد طراحی آموزشهای تخصصی لازم را به ما بدهند تا سال آینده شاهد برگزاری آموزشهای تخصصی به نحوی شایسته‌تر باشیم.

 

 

کد مطلب 843290

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