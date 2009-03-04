توجه به ورزش در مدیریت شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف در جشنواره "30 در 30 " که به تجلیل از برگزیدگان ورزش کشور در سه دهه انقلاب اسلامی ایران اختصاص داشت با بیان این مطلب گفت: با برگزاری چنین جشنواره ای قصد داریم به اهمیت و نقش ورزش در جامعه بیش از هر زمان دیگری تاکید کنیم.

وی با بیان اینکه بعد از مذهب ورزش مهمترین مقوله اجتماعی اثرگذار است خاطرنشان کرد: از این رو توجه به ورزش از بعد سلامت جسمی، روحی و روانی بسیار مهم است. توجه به ورزش در ایجاد شادابی و نشاط در جامعه هم می تواند مفید واقع شود. همچنین توجه به این مقوله از آن جهت که منجر به تخلیه منطقی هیجانات مخصوصا در قشر جوان جامعه می شود بسیار مهم خواهد بود.

شهردار تهران با بیان اینکه ورزش در عرصه های بین المللی می تواند لحظه های افتخارآمیزی را برای هر ملتی به وجود آورد، تصریح کرد : در سی سال گذشته بارها زمانهایی وجود داشته که قلب همه مردم ایران در هرکجا و با هر سلیقه و گرایش برای ورزشکاران میهن تپیده و برایشان دعا کرده اند.

قالیباف توجه به مقوله ورزش در مدیریت شهری را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: شهرداری تهران در حوزه ورزش قهرمانی از هیچ چیزی کم نگذاشته است. به طوری که از زمان شروع به کار در شهرداری توجه و حمایت از هر مجموعه، باشگاه، رشته و فدراسیون را به دور از بحثهای حاشیه ای در برنامه داشته ایم.

به گفته قالیباف، شهرداری تهران در امر توجه به ورزش همگانی و همگانی کردن ورزش در رشته های مختلف و بستر سازی برای تربیت قهرمانان آینده در ورزش محلات از هیچ کوششی دریغ نکرده است.

وی افزود: همچنین توجه به ورزش بانوان هم با رعایت فرهنگ اسلامی و ایرانی از مهمترین دغدغه های ما بوده است، از این رو بهترین سالنها و مراکز ورزشی برای بانوان را در طول سه سال گذشته ایجاد کرده ایم.

شهردار تهران معتقد است در شهری که مردم تحت فشار ترافیک ، انواع فشارهای روحی و روانی ، آلودگی هوا و هزاران مشکل دیگر هستند، توجه به امر ورزش و توسعه آن، توجه به امر معروف و حفظ جسم و روح و روان شهروندان است.

قالیباف با اشاره به اینکه مکلفیم در شهر الگو سازی کرده و الگوهای خوبی را به جامعه معرفی کنیم خاطرنشان کرد: فکر می کنم چهره های ورزشکار، پهلوان و قهرمانان ما بهترین الگو برای جوانان امروز ما هستند.