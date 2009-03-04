موفقیت محققان کشور در تبدیل 95 درصد نفت سنگین به نفت سبک

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد احمدپناه مجری طرح، فرایند "هیدروکانورژن" را افزایش مقدار فرآورده های نفتی سنگین دانست و گفت: با برداشت از مخازن، نفتهای سبک از مخازن استخراج می شود ولی نفت سنگین در مخازن باقی می ماند که علاوه بر اینکه استخراج آن بسیار مشکل است، انتقال آن هم با دشواریهایی همراه است. همچنین به دلیل عدم جذابیت در بازارهای جهانی با قیمت پایینی به فروش می رسد.

وی با تاکید بر اینکه خوراک این بخش نفت سنگین است، افزود: در فرایند هیدروکانورژن با استفاده از نوعی نانو کاتالیست و با شرایط ابداعی موفق به شدیم 95 درصد نفت سنگین را به نفت سبک تبدیل کنیم. ضمن آنکه آلاینده های آن مانند فلزات سنگین و گوگرد نیز جدا سازی کنیم.

احمد پناه توضیح داد: این کاتالیست در فرایند ویژه ای در درون نفت سنگین پخش می شود و در راکتور تحت شرایط دمایی 450 درجه سانتیگراد و فشار دستگاه، تغییرات لازم انجام می شود.

وی ترکیب کاتالیست با خوراک، انجام واکنش در راکتورها و دو مرحله جداسازی را از جمله مراحل این فرآیند ذکر کرد و ادامه داد: در طی این فرایند بخش عمده گازهای H2S و هیدروژن از فرایندهای نفتی جدا و وارد مرحله تقطیر می شود.

مجری طرح با تاکید بر اینکه در حال حاضر این فرایند از فاز آزمایشگاهی به فاز صنعتی وارد شده است، ادامه داد: مراحل آزمایشگاهی این طرح با موفقیت انجام شده به طوری که پایلوت 2 بشکه در روز در پژوهشگاه راه اندازی شد. علاوه بر این دو واحد صنعتی 200 بشکه در روز و 180 هزار بشکه در روز برای پالایشگاههای کشور طراحی می شود.

طبق گفته وی واحد 200 بشکه در روز برای پالایشگاه آبادان راه اندازی می شود که در مرحله ساخت و نصب است. واحد صنعتی 180 هزار بشکه در روز برای یکی از واحدهای استخراج نفت در خوزستان راه اندازی می شود.

وی به ویژگیهای این فرآیند اشاره کرد و ادامه داد: در این فرآیند به ازای هر 100 بشکه نفتی که استفاده می شود حدود 102 بشکه نفت سبک تحویل داده می شود ضمن آنکه ارزش افزوده بالایی را نیز دارد.

احمد پناه اظهار داشت: فرآیند هیدروکانورژن این قابلیت را دارد که هم در پالایشگاهها نصب و بهره برداری شود و هم در محل استخراج، نفت سنگین را به سبک تبدیل کند.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه به ثبت رسیده است، ادامه داد: مشابه این فرآیند از سالها پیش در پالایشگاه تهران تحت عنوان فرآیند "کوکینگ" و "کراکینگ" اجرا می شده ولی راندمان آن بسیار پایین است و قادر است تنها 40 درصد نفت سنگین را به سبک تبدیل کند.

به گفته مجری طرح این فرآیند محققان را قادر می سازد تا بنزین با ویژگیهای مناسب تری تولید کنند.

وی با تاکید بر اینکه در این فرایند بومی امکان بازیافت کاتالیست وجود دارد، ادامه داد: کاتالیست ماده ای است که با نفت خام ترکیب می شود. در برخی از روشها بعد از مدتی این کاتالیستها مستهلک می شوند ولی این فرایند به گونه ای است که حدود 95 درصد کاتالیست در انتهای فرایند بازیافت می شود و دوباره به وارد مراحل فرایند می شود.