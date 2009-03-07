مهدی کریمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توجه به استقبال مخاطبین از نمایش‌های این فیلم در جشنواره تصمیم داریم آن را برای اکران عمومی به نسخه 35 تبدیل کنیم. "عاشقانه‌هایی بر باد" سعید ابراهیمی‌فر نیز در جشنواره فیلم شهر به نمایش درآمد. بعد از دیدن بازتاب‌های این فیلم نیز ممکن است برای تبدیل شدن آن به نسخه 35 یا ارائه به شبکه نمایش خانگی تصمیم بگیریم.

وی در ادامه افزود: کارهای فنی فیلم سینمایی "پاداش" کمال تبریزی تقریبا در ترکیه انجام شده و به زودی نسخه‌ای از فیلم را برای کارهای پایانی به ایران می‌آوریم. فکر می‌کنم فروردین‌ماه 88 این فیلم آماده نمایش شود. پس از آن نیز قصد داریم برای اکران عمومی اقدام کنیم.

نمایی از فیلم "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر"

"پاداش" بر اساس فیلمنامه محمد رحمانیان ساخته شده و داستان مردی است که در سفر حج اتفاق‌هایی برای او می‌افتد. حسن معجونی، آتیلا پسیانی، احمد آقالو، آشا محرابی و بهمن زرین‌پور در این فیلم بازی می‌کنند. سایر عوامل "پاداش" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: محسن شاه‌ابراهیمی، محصول وراهنر.

مکری در"اشکان و انگشتر متبرک" روایتی غیر کلاسیک از داستان سرقت از یک جواهرفروشی را به تصویر کشیده است. سعید ابراهیمی‌فر، سینا رازانی، هوتن مکری، علی سرابی، سیامک صفری، رضا بهبودی، پگاه طبسی‌نژاد و... در فیلم بازی کرده‌اند. این فیلم در جشنواره فجر امسال دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را در بخش نگاه نو دریافت کرد.

"عاشقانه‌هایی بر باد" در ژانر جنگی ساخته شده و ماجرای گروهی از نیروهای تفحص است که در یک میدان مین که به تازگی باز شده به کوله‌ای از نامه‌ها برمی‌خورند. آنها کوله را باز می‌کنند و نامه‌ها به زمین می‌ریزد... نازنین فراهانی، شهرام پوراسد، ستاره پسیانی، بهروز شعیبی، آشا محرابی، مهران رجبی، سیامک احصایی و... در فیلم بازی کرده‌اند.