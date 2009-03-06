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۱۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

سهم ایلام از راههای اصلی کشور 2.5 درصد است

سهم ایلام از راههای اصلی کشور 2.5 درصد است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: سهم این استان از راههای اصلی کشور 2.5 درصد است.

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: حدود 21 هزار 579 کیلومتر راه اصلی در کشور وجود دارد که شهم استان ایلام 548.2 کیلومتر است.

وی بیان داشت: این میزان معادل 2.5 درصد از راههای اصلی کشور است که در استان ایلام وجود دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه سهم استان ایلام از راههای فرعی کشور 2.2 درصد است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این سهم این استان در بزرگراههای کشور چهار درصد و راههای روستایی کشور 1.77 درصد است.

نصراللهی زاده عنوان کرد: حدود 953 کیلومتر راه فرعی و یک هزار و 768 کیلومتر راه روستایی در استاان ایلام وجود دارد.

این مسئول یادآور شد: 10 تونل نیز در استان ایلام وجود دارد که سهم این استان در کشور 5.46 درصد است.

کد مطلب 843298

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