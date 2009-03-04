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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

از 11 هزار داوطلب مجاز /

5 هزار داوطلب آزمون دستیاری انتخاب رشته کردند

5 هزار داوطلب آزمون دستیاری انتخاب رشته کردند

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از انتخاب رشته 5 هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته آزمون دستیاری دوره سی و ششم خبر داد.

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از میان 11 هزار داوطلب سی و ششمین دوره آزمون دستیاری که توانسته اند نمره بالای 150 را کسب کنند و مجاز به انتخاب رشته باشند حدود 5 هزار داوطلب تاکنون نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز از حدود 10 هزار داوطلب آزمون دستیاری که مجاز به انتخاب رشته بودند 5 هزار و 400 نفر انتخاب رشته کردند.

طاهرنژاد یادآور شد: پیش بینی می شود در این دوره از آزمون حدود 6 هزار داوطلب اقدام به انتخاب رشته کنند.

وی گفت: این میزان انتخاب رشته با توجه به تعداد افراد مجاز و ظرفیت پذیرش که در دفترچه راهنمای اعلام شده است نسبت به گذشته تفاوت چندانی ندارد.

کد مطلب 843305

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