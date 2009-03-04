به گزارش خبرگزاری مهر، خضری رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا با اعلام این خبر، گفت: با توجه به اینکه سال جاری از سوی یونسکو به نام چهار اندیشمند پرآوازه ایران یعنی غزالی، رودکی، سنایی و سید جمال الدین اسدآبادی نامگذاری شد رایزنی فرهنگی ایران فرصت را مغتنم شمرده و درصدد برآمد تا در راستای سیاست گسترش تعامل فرهنگی با جامعه اسپانیا به‌ویژه محافل علمی، دانشگاهی، فرهنگی و روشنفکری این کشور نسبت به بزرگداشت یکی از این شخصیتهای بزرگ اقدام کند.

خضری در ادامه افزود: دیدگاهها و اندیشه‌های غزالی هم به جهت مقایسه‌ای و تطبیقی و هم به لحاظ مبادله فرهنگی بازتاب گسترده‌ای در اسپانیای قرن 13 میلادی داشته و موجی از گفتگوها، مباحث و چالشهای علمی را در سطح جهان اسلام و اسپانیای آن روزگار به وجود آورد. حتی برخی از دیدگاههای خاص او در مورد فلاسفه تنها چند سال بعد، از سوی ابن‌رشد اندلسی از برجسته‌ترین فیلسوفان جهان اسلام، پاسخ داده شد.





