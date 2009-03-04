  1. استانها
  2. یزد
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

بهره مندی از پیشکسوتان دفاع مقدس در سپاه ضروری است

بهره مندی از پیشکسوتان دفاع مقدس در سپاه ضروری است

یزد - خبرگزاری مهر: استاندار یزد گفت: در شرایط کنونی جامعه، بهره مندی از پیران و پیشکسوتان دفاع مقدس برای خدمتگزاری در سپاه پاسداران ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده، صبح امروز در نشست آموزشی طرح بصیرت مدیران و کارکنان سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به اینکه بهترین خلایق خدا در سپاه پاسداران جمع شده اند، اظهار داشت: پاسداران حریم ولایت،‌ پیشتازان عرصه جهاد و شهادت، عاملان رسالت و پاسداران تداوم بخش راه شهدا هستند.

وی با تاکید بر نقش پاسداران و بسیجیان سرافراز در دوران هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: پاسداران و بسیجیان با شناخت، بصیرت، صبر، استقامت و پایداری در دوران هشت سال دفاع مقدس حماسه آفریدند.

فلاح زاده با اشاره به اینکه رسالت و پاسداری به ایمان، صبر، استقامت و بصیرت افراد وابسته است، یادآور شد: ایمان به خدا، نبی اسلام، ولایت اهل بیت و ولایت فقیه که استمرار حرکت انبیا است، ایمانی محکم و استوار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آدمی بدون صبر و بصیرت گمراه می شود، عنوان کرد: اگر پاسداران با بصیرت در عرصه های فرهنگی وارد نمی شدند، نمی توانستند با منافقین در شهرهای کوچک و بزرگ این مرز و بوم به بحث بنشینند و آنان را در مجادله فرهنگ منکوب کنند.

در این مراسم استاندار یزد به سئوالات مطرح شده از سوی حاضرین در این جلسه آموزشی پاسخ گفت.

کد مطلب 843308

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها