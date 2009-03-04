بهره مندی از پیشکسوتان دفاع مقدس در سپاه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح زاده، صبح امروز در نشست آموزشی طرح بصیرت مدیران و کارکنان سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به اینکه بهترین خلایق خدا در سپاه پاسداران جمع شده اند، اظهار داشت: پاسداران حریم ولایت،‌ پیشتازان عرصه جهاد و شهادت، عاملان رسالت و پاسداران تداوم بخش راه شهدا هستند.

وی با تاکید بر نقش پاسداران و بسیجیان سرافراز در دوران هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: پاسداران و بسیجیان با شناخت، بصیرت، صبر، استقامت و پایداری در دوران هشت سال دفاع مقدس حماسه آفریدند.

فلاح زاده با اشاره به اینکه رسالت و پاسداری به ایمان، صبر، استقامت و بصیرت افراد وابسته است، یادآور شد: ایمان به خدا، نبی اسلام، ولایت اهل بیت و ولایت فقیه که استمرار حرکت انبیا است، ایمانی محکم و استوار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه آدمی بدون صبر و بصیرت گمراه می شود، عنوان کرد: اگر پاسداران با بصیرت در عرصه های فرهنگی وارد نمی شدند، نمی توانستند با منافقین در شهرهای کوچک و بزرگ این مرز و بوم به بحث بنشینند و آنان را در مجادله فرهنگ منکوب کنند.

در این مراسم استاندار یزد به سئوالات مطرح شده از سوی حاضرین در این جلسه آموزشی پاسخ گفت.