خطر نابودی موجودیت و انسجام اتحادیه اروپا بدلیل بحران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوشکا فیشر" وزیر امور خارجه سابق آلمان در مقاله ای که در روزنامه "زوددویچه سایتونگ" به چاپ رسیده است به تاثیرات منفی و مخرب بحران اقتصادی بر اتحادیه اروپا پرداخته و نوشت : بحران اقتصادی اخیر آشکارا خطاهای ساختاری و کمبودهای اتحادیه اروپا را نمایان می کند.

وی افزود : این بحران نشان می دهد که این اتحادیه چگونه اعتماد به خود و آینده مشترک اعضاء را از دست داده است.

فیشر در ادامه خاطر نشان کرد : در حالی که آمریکا در این بین در تلاش است تا با بدترین بحران اقتصادی از سال 1929 با شروعی جدید تحت حکومت اوباما مقابله کرده و خود را از نو کشف کند در مقابل هر روز که این بحران به طول می انجامد اعضای اتحادیه اروپا از هم بیشتر فاصله می گیرند.

فیشر در ادامه اظهار داشت : اروپا نه تنها به هیچ وجه به دنبال کشف دوباره خود نیست بلکه این تهدید وجود دارد که تحت فشار بحران اقتصادی و اختلافات داخلی به گذشته با رویکرد ملی گرایی باز گردد.

این مقام سابق آلمان در بخش دیگری از این مقاله خاطر نشان کرد : بدون یک سیاست مالی و اقتصادی هماهنگ و مشترک حداقل بین اعضای منطقه یورو ، موجودیت و یکپارچگی اتحادیه اروپا در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

فیشر در ادامه با اشاره به وجود تفاوتها ونابرابریهای اقتصادی در بین اعضای منطقه یورو که خود را در چنین شرایطی واضح تر نشان می دهد درباره خطر به وجود آمدن مسابقه حمایت از افتصاد بومی در بین اعضای این اتحادیه هشدار داده و اظهار داشت : چنین شرایطی وضعیت سختی را برای تحقق پروژه یورو ایجاد می کند و شکست یورو یک شکست تاریخی برای اتحادیه اروپا خواهد بود.

فیشر در بخش دیگری از این مطلب به وجود ناهماهنگی بین آلمان و فرانسه در مقابله با بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا اشاره کرده و اظهار داشت : تقریبا در تمام برنامه های استراتژیک برای یک غلبه مشترک بر بحران آلمان و فرانسه با یکدیگر مخالفت و همدیگر را منع می کنند. آنها بیشتر به خودشان فکر می کنند تا به اروپا و به این ترتیب اتحادیه تقریبا در این زمینه بدون راهنما باقی مانده است.