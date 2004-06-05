پشت پرده استعفاي جرج تنت رييس سازمان سيا

به گزارش خبرگزاري مهر، "جرج تنت" رييس سازمان جاسوسي آمريكا كه حوادثي مانند يازده سپتامبر و عمليات نظامي عليه عراق را پشت سرگذاشته است، چند روزپيش استعفا داد، دلايل استعفاي خود را كاملا شخصي اعلام كرد. استعفاي تنت در شرايط حساس عراق و همچنين نزديك شدن زمان انتقال قدرت بسيار شك برانگيز است. بسياري از رسانه هاي ديداري و نوشتاري جهان نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده اند كه برخي از آنها به شرح زير است:

واشنگتن پست: اين روزنامه در تيتر تحليل هاي خود با اشاره به استعفاي تنت نوشت: "براي دلايل شخصي يا زمان قرباني شدن؟" در ادامه اين روزنامه آورده است زماني كه حمله تروريست ها دو برج را در واشنگتن در هم ريخت و بسياري كشته شدند و همچنين زماني كه آبروي دولت بوش براي پيدا نشدن سلا حهاي كشتار جمعي در عراق بر باد رفت و تنها دليل اشغال عراق بي اعتبار شد، هنوز زمان بركناري تنت نبود. پس مشخص مي شود زماني كه وي استعفا داد حتما ضعف بسيار شديدي در اطلاعات وجود داشته و اين ضعف اطلاعات در جايي به قدري صد مه ايجاد كرده كه حتي از دو حادثه مذكور نيز تاثير نامناسب تري بر دولت بوش داشته است. از روزهاي گذشته تاكنون در تمام واشنگتن اين سوال پيچيده است كه آيا تنت بره اي بي دفاع است كه قرباني دولتي مي شود كه دوست ندارد بار ديگر بر اشتباهات خود مهر تاييد بگذارد؟ در حالي كه بسياري از منابع خواهان اعلام شدن دليل اصلي استعفاي تنت هستند، بسياري ديگر مشتاقانه درانتظار هستند كه ملاحظه نمايند پس از رفتن تنت سروصداي كدام اشتباه بلند خواهد شد

نيوزويك: اين مجله آمريكايي با اشاره به اين موضوع كه تنت به طور كاملا ناگهاني استعفا داده است، نوشت: جرج تنت كه سالها رياست سيا را به عهده داشت، درست زماني استعفا داد كه قرار است سازمان جاسوسي آمريكا به زودي گزارش اطلاعاتي خود درباره عراق پيش از جنگ را منتشر نمايد. نيوزويك معتقد است كه از اين پس ما بايد منتظر فاش شدن اطلاعت بسيار جديدي از عراق باشيم و اين گزارش ها مي توانند درباره سلاح هاي كشتار جمعي، عوامل حملات 11 سپتامبر و موضوعات متعدد ديگري باشند. منابع رسمي پنتاگون تاكيد دارند كه وي براي گذراندن مدت زمان بيشتري با خانواده از شغل خود استعفا داده است، اما بدون شك در پشت پرده اين استعفا اتفاقات بسيار عميقي وجود دارد كه شايد اگر تنت استعفا نمي داد، گناه رسوايي هاي آن بر عهده بوش مي ماند. اين استعفا زماني صورت گرفت كه تنت پيش از اين گفته بودلااقل تا زمان انتخابات رياست جمهوري در ماه نوامبر در سمت خود باقي مي ماند. به نوشته اين مجله آمريكايي، برخي از منابع سناي آمريكا اعلام كردند كه قرار است در گزارش جديد، فجايعي از ضعف اطلاعاتي آمريكا در زمان پيش از جنگ عراق منتشر شود. همچنين اخباري در دست است كه طبق آن حمله 11 سپتامبر به آمريكا ثمره ضعف اطلاعاتي سيا و نشت اطلاعات به درون گروههايي همچون القاعده بوده است كه اين نشت اطلاعات در نهايت سبب شد كه حمله تروريستي بي سابقه اي به وقوع بپيوندد. برخي از منابع رسمي به نيوزويك گفته اند كه تنت از اين ماجرا به خوبي آگاه شده است كه دولت كاخ سفيد به زودي تمام قصورات را به عهده وي خواهد گذاشت و احتمالا وي را اخراج خواهد كرد به همين دليل پيش دستي كرده و خود از سيا استعفا داده است.



گاردين: اين روزنامه انگليسي نوشت "خداحافظي با مردكي كه مقصر اشتباهات تروريستي شد." از زماني كه انتقادها به 11 سپتامبر وسلاح هاي كشتار جمعي عراق رو به فزوني نهاد، رييس سيا دريافت كه بايد از مجموعه خارج شود. در كاخ سفيد او را به جرج مي شناسند؛ جرجي وفادار و به عنوان بخشي از دارايي واعتبار. اما ديروز پس از 7 سال حضور و 2 فاجعه اطلاعاتي در آمريكا، كاخ سفيد بي تاب شد و جرج تنت از جمع دوستان خارج شد.

وي در تاريخ رياست در سيا دومين شخص از لحاظ مدت زمان طولاني رياست بود. هم اكنون كه جرج تنت ديگر بيرون از دولت آمريكاست ، مي تواند بار ديگر وفاداري خود به بوش را به اثبات برساند زيرا تمام اشتباهات را مي توان به وي نسبت داد كه ديگر وظيفه اي ندارد و منبعي "رسمي" نيست. اما مدافعان تنت مي گويند كه وي يك بره بي گناه است كه قرباني "آزادي خواهي" نئومحافظه كاران شد.



نيويورك تايمز: اين روزنامه آمريكايي نيز استعفاي جرج تنت را غير قابل تصور دانست و نوشت: اين استعفا حتما مسائلي را پشت پرده دارد. زيرا ناگهاني ترين استعفا در تاريخ سيا و حتي دولت آمريكاست. اين روزنامه در ادامه آورده است كه تنها نمي توان اشتباهات دولت آمريكا را دو مورد 11 سپتامبر و سلاح هاي كشتار جمعي عراق دانست. بلكه نكات بسيار پيچيده ديگري نيز هستند كه با گذشت زمان آثار تخريبي آنها نمايان خواهد شد. به نظر مي رسد كه استعفاي تنت آغاز روشن شدن اشتباه ديگري از دولت كاخ سفيد است. مسئله چلبي و رابطه وي با سيا و بسياري از موضوعات ديگر نكاتي هستند كه سبب ايجاد فضاهايي براي اشتباهات بوش شده اند و تنت مسئول مستقيم آنها شمرده مي شود. البته برخي از تحليل ها نيز نشان مي دهد كه تنت به دليل نزديك شدن به انتخابات بركنار شد و يا به قول كاخ سفيدي ها استعفا داد. اما چنين فرآيندي هنوز زود است زيرا ممكن است تا زمان برگزاري انتخابات باز هم كاخ سفيد دچار اشتباهات ديگري شود.



بي بي سي: پايگاه الكترونيك بي بي سي نيزبه طور مفصل به استعفاي جرج تنت پرداخته و نوشت: بيشتر منابع رسمي آمريكا نسبت به استعفاي جرج تنت از سمت خود واكنش نشان دادند. اگر بخواهيم اين واكنش ها را از بالا در نظر بگيريم، بايد بگوييم كه جرج بوش گفت: رييس اطلاعات آمريكا براي مسائل شخصي استعفا داد. "جان كري" نامزد دموكرات رياست جمهوري آمريكا گفت: چند سال است كه تنت را مي شناسم. وي بسيار سخت كوش بود و اگر هم ضعف هايي وجود داشته ضعف كاخ سفيد بود و بايد خود مسئوليت ضعف ها را بپذيرد."رابرت مولر" رييس اف بي آي در اين زمينه اظهار داشت: تا جايي كه تجربه من نشان مي دهد وي همواره شكاف هاي ميان سيا و اف بي آي را پر مي كرد. من معتقدم كه وي رييسي لايق بود كه در معرض اشتباهاتي بزرگ از سوي بزرگترهايش قرار گرفت. "دنيس هاسترت" سخنگوي جمهوري خواه كاخ سفيد هم خاطر نشان كرد: جرج تنت در جمع آوري اطلاعات به صورت درست و انساني تبحري واقعي داشت. اما درست در 8 سال رياست سيا با وقايعي روبرو شد كه در تاريخ بي سابقه بود و هرگز نتوانست اطلاعات را به شكلي كه لازم است در اختيار افكار عمومي قرار دهد. "احمد چلبي" سياسمتدار عراقي و متحد نزديك آمريكا هم گفت: تنت كسي بود كه مدعي شده بود من اطلاعاتي را د راختيار ايران قرار داده ام. من هم اين گفته را و هم درستكاري تنت را تكذيب مي كنم. "هيلاري كلينتون" سناتور دموكرات آمريكا تصريح كرد: از زماني كه مسئله سيا و چلبي به راه افتاد، موضوع استعفاي جرج تنت هم مطرح شد. اماهنوز دليل اصلي آن را كسي نمي داند. "استانسفيلد ترنر" رييس سابق سيا نيز در اين باره اظهار داشت: من اطمينان دارم كه كسي تنت را به استعفا اجبار كرده است. اين استعفا مي تواند در انتخابات براي بوش بسيار مفيد باشد. لازم به ذكر است كه خبرنگاران هم مي گويند كه تنت ماهها مورد انتقاد بوده است و از وي خواسته شده است كه به دليل لغزش هاي فراوان سيا در زمينه تهيه و ارائه اطلاعات استعفا دهد.



رويترز: خبرگزاري رويترزنيز در تحليلي درباره استعفاي جرج تنت به نقل از برخي منابع دموكرات آورده است كه كنار گذاشتن جرج تنت اولين گام از اصلاحاتي است كه بايد در دولت بوش صورت بگيرد و اين اصلاحات از تنت آغاز شد. اما اصلاحات به قدري در دولت بوش ضروري و لازم است كه با عوض شدن رييس بخشي مانند سيا نمي توان به ايجاد دولتي مناسب اميدوار بود. بوش بايد يك سلسله تغييرات و اصلاحات عميق را دردولت خود محقق سازد تا به دولتي مشروع ومعقول تبديل شود. اين در حالي است كه بيشتر جمهوري خوهان آمريكا از خدمات شايسته جرج تنت تقدير كرده اند.









