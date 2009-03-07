درهای تیم ملی تا خرداد برروی تیراندازان باز است/ مشکل تجهیزات حل شد

سرمربی تیم ملی اهداف پروازی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اردوهای تدارکاتی تیم ملی اهداف پروازی کشور برای حضوری موفق در بازیهای غرب آسیا(خردادماه سال 88- تهران) و رقابتهای کشورهای اسلامی (مهرماه 88 در ایران) از چندماه پیش بطور متناوب در تهران آغاز و تا زمان این مسابقات ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تمرینات تیراندازان به صورت پیوسته تا زمان این بازیها ادامه دارد و ترکیب اصلی تیم ملی برای حضور در مسابقات غرب آسیا و کشورهای اسلامی تا سه ماهه اول سال آینده مشخص می شود. درهای تیم ملی تا خردادماه سال 88 برای پیوستن تیراندازانی که در مسابقات، لیگ ها یا استانها به رکوردهای مورد نظر رسیده اند، باز است.

هامونی حقیقت خاطرنشان کرد: ما تجهیزات و اسلحه های استاندارد را برای تمامی اعضای تیم ملی تهیه کرده و در اختیار آنها قرار داده ایم.

وی ادامه داد: مشکل عمده تمرینات تیم ملی تامین فشنگ و مهمات بود که خوشبختانه این مسئله تا شش ماه آینده حل شده است و برای تامین مابقی این فشنگ ها با واردات یا تهیه از شرکت های داخلی تامین خواهد شد.

وی با اشاره به تمرینات تیم اسکیت در کنار دیگر تیراندازان پروازی گفت: قانون تمرینات تخصصی تیراندازی این است که هر سه تا چهار تیرانداز با یک مربی تخصصی کار کنند به همین دلیل کادر مربیان این تیم متشکل از چند کمک مربی است اما برای تیم اسکیت نیاز به حضور یک مربی تخصصی داریم.

مربی تیم ملی اظهار کرد: مذاکرات ما در چندماه گذشته با "گوربارسریان" ارمنستانی برای تیم اسکیت به نتیجه نرسید تا تمرینات این تیراندازان با دیگر اعضاء تیم ملی دنبال شود. هر چند تمرینات این تیراندازان تفاوت فنی ویژه ای با دیگر مواد پروازی ندارد اما فدراسیون با مربیان جدیدی برای قبول هدایت تیم ملی کشومان در رشته اسکیت وارد مذاکره خواهد شد.