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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

یک افسر ارشد روس:

برخورد ماهواره های آمریکا و روسیه اقدامی عمدی از سوی واشنگتن بوده است

برخورد ماهواره های آمریکا و روسیه اقدامی عمدی از سوی واشنگتن بوده است

یک از افسران ارشد روسی روز گذشته گفت که گمان می کند برخورد ماهواره ایریدیوم آمریکا و ماهواره نظامی روسیه در ماه گذشته میلادی از سوی واشنگتن و به طور عمدی انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سرلشکر " لئونید شرشنر" در گفتگو با یک روزنامه روسی گفت: این احتمال وجود دارد که آمریکا یک فناوری جدید را آزمایش می کند که برای رهگیری و منهدم کردن ماهواره های کشورهای دیگر طراحی شده است.

وی افزود: هر چند ماهواره ایریدیوم 33 آمریکا برای اهداف صلح آمیز طراحی شده، اما می تواند برای اهداف نظامی نیز مد نظر باشد.

شرشنر گفت: ماهواره ایریدیوم 33 به یک سیستم جهت یاب مجهز است که می تواند هر گونه هدفی را که به آن نزدیک می شود رهگیری کند و به مرکز کنترل زمین سیگنال بفرستد به گونه ای که این مرکز می تواند مدار ماهواره را به موقع و به منظور جلوگیری از چنین حادثه ای تغییر دهد.

وی افزود: متاسفانه چنین اقدامات بازدارنده ای انجام نگرفت.

کد مطلب 843314

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