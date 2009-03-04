برخورد ماهواره های آمریکا و روسیه اقدامی عمدی از سوی واشنگتن بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سرلشکر " لئونید شرشنر" در گفتگو با یک روزنامه روسی گفت: این احتمال وجود دارد که آمریکا یک فناوری جدید را آزمایش می کند که برای رهگیری و منهدم کردن ماهواره های کشورهای دیگر طراحی شده است.

وی افزود: هر چند ماهواره ایریدیوم 33 آمریکا برای اهداف صلح آمیز طراحی شده، اما می تواند برای اهداف نظامی نیز مد نظر باشد.

شرشنر گفت: ماهواره ایریدیوم 33 به یک سیستم جهت یاب مجهز است که می تواند هر گونه هدفی را که به آن نزدیک می شود رهگیری کند و به مرکز کنترل زمین سیگنال بفرستد به گونه ای که این مرکز می تواند مدار ماهواره را به موقع و به منظور جلوگیری از چنین حادثه ای تغییر دهد.

وی افزود: متاسفانه چنین اقدامات بازدارنده ای انجام نگرفت.