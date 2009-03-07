تعامل شهروندان و مدیران در نمایشگاه دستاوردهای فنی عمرانی شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، فضای زیبا و جدید نمایشگاه و طراحیهای غرفه های آن به گونه ای است که نظر هر بازدیدکننده را به خود جلب می‌کند. اما حضور دانش‌آموزان زیبایی آن را دوچندان کرده است.

دبیر نمایشگاه دستاوردهای فنی عمرانی شهرداری با اشاره به هماهنگی مناطق با آموزش و پرورش برای بازدید دانش‌آموزان می‌گوید: در هماهنگی با آموزش و پرورش شهر تهران قرار شد دانش‌آموزان مقطع دبیرستان به ویژه هنرستان و فنی حرفه‌ای برای بازدید از نمایشگاه معرفی شوند. شهرداریهای مناطق نیز موظف شدند وسیله نقلیه مورد نیاز مدارس را جهت حضور در نمایشگاه فراهم کنند.

مهندس بهمن نوری دانش‌آموزان و دانشجویان را میهمانان ویژه نمایشگاه خوانده و می‌افزاید: علاوه بر دانش‌آموزان دبیرستانی حضور دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و دبستانی و حتی مهدهای کودک از اتفاق‌های جالب نمایشگاه بود. این حضور باعث می‌شود پیوند بین خانواده و شهرداری در آینده مستحکم شود و نگاه تقابلی به شهرداری جای خود را به تفاهم و کنار هم بودن نهاد خانواده و شهری بدهد.

شورایاران فعال در نمایشگاه

یکی از اتفاق‌های حائز اهمیت در نمایشگاه دستاوردهای فنی عمرانی شهرداری تهران حضور شورایاران در کنار شهرداری‌های مناطق و معاونت‌ها بود. شورایاران در بخش ارائه مقالات نیز شرکت داشته و مقالات زیادی را به نمایشگاه ارسال کردند.

نوری می‌گوید: نمایشگاه فضایی است که شهروندان به راحتی می‌توانند پیشنهادها و انتقادهای خود را به گوش مسئولان برسانند. این نوع برخورد نشان می‌دهد شهرداری در لایه‌های زیرین جامعه نیز نفوذ کرده که شهروندان به راحتی می‌توانند به واسطه شورایاری‌ها یا خود انتقاد کنند.

در زمان برنامه ریزی نمایشگاه 100 نشست تخصصی از سوی مناطق و معاونتها پیشنهاد شد که با توجه به محدودیت مکانی و زمانی 35 نشست تخصصی تایید شد و در پنج روز نمایشگاه برگزار شد

بهمن نوری

دبیر نمایشگاه می‌افزاید: یکی از مهمترین دستاوردهای اطلاع شهروندان از فعالیتهای عمرانی است. چرا که مردم ولی نعمت شهرداری هستند و شهرداری موظف به پاسخگویی به آنان است.

35 نشست تخصصی در نمایشگاه

نمایشگاه در سه طبقه و طبقه همکف آن مربوط به ارائه دستاوردها است که در دو سالن مجزا و حدود 40 غرفه است. 22 غرفه مربوط به مناطق شهرداری است. طبقه زیر همکف نیز مربوط به همایشها و مراسمهای بزرگ بوده و نشستهای تخصصی هم در طبقه بالای نمایشگاه برگزار می‌شود.

دبیر نمایشگاه درباره نشستها می‌گوید: در زمان برنامه‌ریزی نمایشگاه 100 نشست تخصصی از سوی مناطق و معاونتها پیشنهاد شد که با توجه به محدودیت مکانی و زمانی 35 نشست تخصصی تایید و در پنج روز نمایشگاه برگزار شد.

نکته برجسته این نشستها حضور اساتید و کارشناسان صاحب فن و متخصص بود که بار علمی این نشستها را بالاتر برده است. در این نشستها پیشنهادها و راهکارهای بسیاری ارائه شد که به گفته مسئولان برگزاری نمایشگاه این پیشنهادها پس از دسته‌بندی در اختیار مسئولان تصمیم‌ساز قرار می‌گیرد تا در تصمیم‌گیریها از آنها استفاده کنند.

تقدیر از برگزیدگان نمایشگاه

نمایشگاه دستاوردهای فنی و عمرانی شهرداری تهران نیاز به ارزیابی دارد که باید در مقوله‌های مختلف مانند غرفه‌ها و مقالات برتر باشد. مهندس نوری در این باره می‌گوید: در زمان برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه شاخص‌هایی را در نظر گرفتیم که از مقالات، نشستها و غرفه‌های برتر تقدیر به عمل آید.

در هر حال، نمایشگاه دستاوردهای فنی و عمرانی شهرداری تهران با همه کم و کاستی‌ها 14 اسفند به کار خود پایان داد. اما تجربه‌ای خوب بود تا شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف خود مانند فرهنگی، ترافیک، خدمات شهری و... نیز نمایشگاههایی از این دست و با این رویکرد برگزار کند.