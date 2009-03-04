فرید صائبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: دیروز در نشستی که مدیریت باشگاه سایپا با مدیران فدراسیون والیبال داشت، مسئولان فدراسیون قول دادند از هیچ تلاشی برای اعزام تیم دوم مسابقات لیگ برتر به رقابتهای باشگاههای آسیا دریغ نکنند.
وی خاطرنشان کرد: ظاهرا مسئولان فدراسیون والیبال نامه نگاریهای لازم را با AVC انجام دادهاند و به نتایج امیدوارکنندهای هم رسیدهاند. آنها با اعتماد از حضور نماینده دوم ایران در دور آتی مسابقات باشگاههای آسیا صحبت کردند.
سرمربی تیم والیبال سایپا که همچنان نسبت به برنامههای سازمان لیگ و قهرمانی زودهنگام پیکان در فصل جاری رقابتهای باشگاهی کشور معترض است، ادامه داد: به همین دلیل و با توجه به تصمیم مدیریت باشگاه سایپا با اقتدار تمام دیدار روز پایانی مسابقات لیگ برتر مقابل پیکان را انجام میدهیم. البته اصلیترین دلیل ما از انجام این کار احترام به روح بزرگ ورزش است. ضمن اینکه در این بازی حرفهای ناگفته زیادی برای گفتن خواهیم داشت.
صائبی تصریح کرد: حضور در آسیا بهترین فرصت برای نشان دادن تواناییهای واقعی سایپا است. مطئن باشید در صورتی که مسئولان فدراسیون به قول عمل کنند با اقتدار در آسیا به میدان میرویم.
دیدار دو تیم سایپا و پیکان تهران به عنوان آخرین دیدار هفته پایانی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور دوشنبه هفته آینده برگزار میشود. این بازی همچنین حکم دیدار افتتاحیه سالن اختصاصی والیبال استان تهران را دارد.
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