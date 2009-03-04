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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

عمرو موسی :

موانع بسیاری بر سر راه آشتی عربی وجود دارد

موانع بسیاری بر سر راه آشتی عربی وجود دارد

دبیرکل اتحادیه عرب شب گذشته در پایان نشست وزیران خارجه عرب در قاهره اظهار داشت: موانع بسیاری بر سر راه روند آشتی عربی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، عمرو موسی در عین حال به خاطر اینکه فضای عربی بهتر شده است، ابراز خرسندی و اعلام کرد: بحران کاهش یافته است و قصد و نیت برای دستیابی به تفاهم میان کشورهای عربی بیشتر شده است.

وی در رابطه با نشست روز گذشته اتحادیه عرب اظهار داشت: نشست اتحادیه عرب سازنده بود و ما در مورد بررسی موضوعات اساسی درباره اوضاع منطقه در نشست پیش از اجلاس سران عرب در دوحه که قرار است 30 مارس برگزار شود، توافق کردیم.

لازم به ذکر است که وزیران خارجه اتحادیه عرب روز گذشته در بیانیه پایانی صد و سی و یکمین نشست خود در قاهره سلاح های هسته ای و کشتار جمعی رژیم صهیونیستی را خطری برای منطقه و جهان دانستند و خواستار پیگیری این موضوع در آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند.

کد مطلب 843317

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