اجرای طرح کاداستر منجر به رفع اطاله دادرسی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آدابی در همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک با ارائه گزارش اقدامات این اداره کل به صورت کلی و به ویژه در زمینه کاداستر اظهار داشت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مشتمل بر 32 منطقه و واحد ثبتی یک هزار و 419 نفر پرسنل شاغل در واحد ثبتی است. همچنین در استان تهران دو هزار و 55 دفتر اسناد رسمی، 654 دفتر رسمی ازدواج و 245 دفتر اسناد رسمی طلاق، 47 هیئت حل اختلاف موضوع ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه (مربوط به اسناد روستایی) یک هیئت نظارت و یک دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود دارد.

وی به ادبیات مشترک این اداره کل و شهرداری تهران اشاره و خاطرنشان کرد: با مشاهده آسیبهای موجود در مجموعه ثبت استان تهران و بررسی شرایط بر آن شدیم که پاسخی مناسب برای مرتفع کردن آسیب ها و چالشهای موجود بیابیم لذا با تبادل نظر با ریاست سازمان سپس به اتفاق ریاست سازمان و شهردار تهران خدمت ریاست قوه قضائیه آیت الله هاشمی شاهرودی شرفیاب و پس از طرح موضوع ایشان بر اجرایی شدن این امر مهم تاکید کردند و سپس با شهرداری تهران به ادبیات مشترکی در جهت حل مشکلات در راستای تسهیل امور تکریم اربابان رجوع دست یافتیم.

آدابی به جلسات کارشناسی بیش از 1500 نفر ساعت کار اشاره کرد و گفت: با توجه به مستندات قانونی موجود در این زمینه از جمله ماده 154 قانون ثبت، مواد 100 و 101 قانون شهرداریها و فوائد این قضایا، حذف مسافرتهای زائد درون شهری صرفه جویی در مصرف انرژی، بهبود وضع ترافیک و آلودگی هوا، ارتقای بهره وری و حذف اختلاف فی مابین شهرداری و ادارات ثبت از جمله مزایا بوده اند.

وی رفع سردرگمی و بلاتکلیفی مردم در خصوص موضوعات مشترک چون تفکیک آپارتمان ها حذف بستر و شرایط وجود دلالان و واسطه ها، آزاد سازی طیف وسیعی از کارشناسان اداره ثبت و جهش به سمت دولت الکترونیک را از جمله دیگر مزایا و فواید تشکیل جلسات کارشناسی برشمرد.

آدابی در ادامه سخنان خود با ارائه تعریفی از کاداستر گفت: کاداستر نظامی است که تعیین محدوده های تعریف شده به همراه اطلاعات رقومی محدوده از قبیل محدوده های املاک محدوده های جغرافیای طبیعی و... است و در واقع حلقه ارتباطی ثبت و دولت الکترونیک است که جمع آوری اطلاعات مکانی به همراه نقشه کاداستر، اطلاعات ثبتی، داده آمایی، اطلاعات اصلاح فرآیندها و حذف فرآیندهای موازی همگی در راستای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولت الکترونیک خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از کاداستر در جامعه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت گسترش بی رویه شهر سازی، استفاده بی رویه از منابع زمینی و شهرک نشینی کنترل نشده بر ضرورت کنترل دقیق محیط زیست، استفاده بهینه از زمین، مدیریت هوشمندانه زمین در سراسر جهان، مدیریت منابع تجدید شونده تاکید کرد.

آدابی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر قضازدایی، رفع اطاله دادرسی و بهداشت حقوقی ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح کاداستر به اهداف مذکور دسترسی یابیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهر تهران به غیر از ستاد اداره کل و واحد اجرا 12 واحد ثبتی وجود دارد ابراز امیدواری کرد تا پایان سال واحد ثبتی تهران پارس نیز راه اندازی گردد گفت: در حال حاضر در تمام واحدهای ثبتی شهر تهران سیستم کاداستر فعال وجود دارد و در شهرستانهای تابعه هم 16 واحد ثبتی مجهز به سیستم کاداستر هستند سه واحد ثبتی پیشوا، رباط کریم و طالقان در مراحل نهایی قرار دارند و 2 واحد ثبتی فشم و لواسان هم سال آینده به این سیستم مجهز می شوند.

مدیرکل ثبت استان تهران به کارگیری بخش خصوصی با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 اشاره کرد و گفت: در این راستا جمع آوری 500 هزار پلاک ثبتی را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم و به هنگام سازی نقشه های کاداستر مناطق مختلف سطح استان تهران به مساحت تقریبی سه هزار هکتار در دست اجرا است.