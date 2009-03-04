به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد در بخش مسابقه ایران 14 تندیس و در بخش مسابقه بینالملل نیز 8 تندیس و 2 جایزه ویژه شامل جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه دبیر جشنواره در هر بخش به برگزیدگان بخشهای مختلف اهدا میشود.
در بخش مسابقه ایران تندیس طلایی به فیلم اول، تندیس نقرهای به فیلم دوم، تندیس برنزی به فیلم سوم، تندیس طلایی به بهترین فیلم با موضوع کودک، تندیس طلایی به بهترین اثر دانشجویی، تندیس طلایی به بهترین اثر تلویزیونی، تندیس طلایی به بهترین اثر تبلیغی، تندیس نقرهای به بهترین فیلم تجربی، تندیس طلایی به بهترین فیلمنامه، تندیس طلایی به بهترین پویانما، تندیس طلایی به بهترین فضاسازی، تندیس طلایی به بهترین موسیقی، تندیس طلایی به بهترین صداگذاری، تندیس طلایی به بهترین اثر بلند، جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه دبیر جشنواره اهدا میشود.
در بخش مسابقه بینالملل تندیس طلایی به فیلم اول، تندیس نقرهای به فیلم دوم، تندیس برنزی به فیلم سوم، تندیس طلایی به بهترین فیلم با موضوع کودک، تندیس طلایی به بهترین اثر دانشجویی، تندیس طلایی به بهترین اثر تلویزیونی، تندیس طلایی به بهترین اثر تبلیغی، تندیس طلایی به بهترین اثر بلند، جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه دبیر جشنواره به برگزیدگان تعلق میگیرد.
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