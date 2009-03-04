تلاشهای صورت گرفته برای حفاظت محیط زیست کافی نیست

کامران ذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر، ممکن است تلاشهای زیادی از سوی مسئولان در زمینه جلوگیری از آلودگی محیط زیست صورت بگیرد، اما این تلاشها ساماندهی نشده و با هم هماهنگی کامل و لازم را ندارد.

وی با اشاره به تهیه عکسهایش از نقاط مختلف محیط زیست و منابع طبیعی و مشاهده مسائل محیط زیستی از نزدیک ادامه داد: عدم هماهنگی یادشده باعث می شود تلاشهای صورت گرفته در جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست ثمر زیادی نداشته باشد و اهداف مورد نظر محقق نشود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بسیاری از صاحبان مراکز صنعتی از قبیل کارخانجات نیز نسبت به خطر افزایش آلودگی محیط زیست توجه کافی ندارند و همچنان به فعالیتهای آلوده کننده خود ادامه می دهند.

ذهبی در زمینه برگزاری جشنواره هایی از قبیل جشنواره توسعه سبز نیز گفت: برگزاری جشنواره هایی از این قبیل بسیار قابل توجه است، اما نباید فعالیتهای خود را فقط به شرکت در این جشنواره ها محدود کنیم.

دستاوردهای جشنواره های مختلف باید عملی شوند

برگزیده مسابقه عکس جشنواره توسعه سبز افزود: لازم است دستاورد جشنواره های یادشده به صورت عملی در جامعه به کار گرفته شود و مسئولان نیز تنها به برگزاری چنین جشنواره هایی اکتفا نکنند.

وی عنوان داشت: چهارمین جشنواره توسعه سبز از سوی انجمن متخصصین محیط زیست و با همکاری شهرداری تهران و شرکت افرا محیط برگزار شده و نمایشگاه عکس مربوط به آن امروز یعنی چهاردهم اسفندماه به کار خود خاتمه می دهد.

مجموعه عکسهای کامران ذهبی شامل 460 عکس در هشت آلبوم و در زمینه هایی از قبیل آلودگی محیط زیست و حفاظت محیط زیست، در بخش عکس چهارمین جشنواره توسعه سبز مقام اول را کسب کرده است.

ذهبی به عنوان یک شهروند کرجی فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات انگلیسی است و از پنج سال قبل به صورت جدی کار خود را در زمینه عکاسی آغاز کرده و سال گذشته نیز به عنوان نفر برگزیده این جشنواره انتخاب شده است.