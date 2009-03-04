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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

پنج هزار فرهنگی در استان مرکزی فاقد زمین مسکونی هستند

پنج هزار فرهنگی در استان مرکزی فاقد زمین مسکونی هستند

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه تا سال آینده تمام فرهنگیان باید از مسکن و زمین مناسب برخوردار شوند، گفت: در حال حاضر پنج هزار و 600 نفر در سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی فاقد زمین مسکونی هستند.

علی ‌اکبر شعبانی‌ فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه با برنامه ‌ریزی مناسب باید شهرک فرهنگیان در مرکز استان و در صورت امکان در شهرستان‌ها احداث شود، افزود: برای احداث واحدهای مسکونی فرهنگیان هزار و 200 متر زمین در شهرک مهاجران آماده شده و همچنین احداث واحد فرهنگیان در شهرک امیرکبیر و سنجان اراک نیز در دست مطالعه و بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه عزت نفس معلمان در خطر است اظهار داشت: این امر آسیب‌های بسیاری در بدنه آموزش و پرورش و انتقال به مدارس و دانش آموزان ایجاد خواهد کرد که باید برای رفع این معضل بزرگ، به مشکلات فرهنگیان توجه اساسی شود.

وی خاطر نشان کرد: برای ارتقا و پیشرفت دانش آموزان، دانشجویان و افرادیکه از بهره هوشی بالایی برخودارند باید تلاش ویژه و اساسی صورت گیرد تا آنها بتوانند با داشتن امکانات لازم، به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

شعبانی فرد با بیان اینکه امروزه اصول و قوانین نظام فنی و مهندسی در ساخت و ساز مدارس رعایت نمی ‌شود اضافه کرد: با نظارت و کنترل مدارس باید سعی شود مدارس در حد استاندارد و مطلوب برای استفاده دانش ‌آموزان ساخته شود. 

وی با تاکید بر اینکه طراحی ساختمان‌ها نیز به گونه ای است که اقشار مختلف نمی ‌توانند از آن استفاده کنند، تصریح کرد: مهندسین ناظر باید در خصوص ساخت مدارس با اصول و روش های نظام فنی و مهندسی توجه بیشتری داشته باشند و طراحی ساخت و سازها به صورتی باشد که کلیه اقشار جامعه بتوانند از آن به راحتی استفاده کنند. 

کد مطلب 843326

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