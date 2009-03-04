  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

چهارمین آب نمای موزیکال شهر تهران اسفند ماه افتتاح می شود

به منظور زیبا سازی محیط شهری و ایجاد محیطی شاد و مفرح برای شهروندان چهارمین آبنمای موزیکال هوشمند تهران در بوستان سهند منطقه 14 افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار، این آبنمای موزیکال هوشمند با همکاری اداره زیباسازی شهرداری منطقه 14 و اداره خدمات شهری ناحیه دو این منطقه به بهره برداری می رسد.

محمد سعید مویدی فر شهردار ناحیه دو در این باره گفت : همخوانی حرکت نور وآب با  موسیقی دلخواه یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این آبنمای موزیکال است که برای اولین بار به بهره برداری  می رسد. همچنین فعالیت 20 ساعته این آبنمای موزیکال که در طول روز نیز فعالیت می کند یکی دیگر از ویژگیهای این آبنمای موزیکال است که رکورد زمان فعالیت در بین دیگر آبنماهای موزیکال را از آن خود خواهد کرد.

کد خبر 843327

