تیراندازان پروازی هفدهم اسفند عازم دوحه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال توافقات بین فدراسیون تیراندازی ایران و قطر، آخرین اردوی تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی ایران در سال 87 در دو بخش زنان و مردان به مدت هشت روز در دوحه برگزار خواهد شد.

بدنبال صادر شدن روادید کشور قطر تیراندازان به همراه کادر مربیان شنبه هفدهم اسفند ماه تهران را به مقصد دوحه ترک می کنند و از روز یکشنبه 18 اسفند به مدت هشت روز به تمرین خواهند پرداخت.

تیراندازان اهداف پروازی کشورمان برنامه فشرده ای را طی صبح و عصر دنبال خواهند کرد. این ورزشکاران هر روز صبح تا ساعت 13 در پیست تیراندازی قطر تمرین تکنیکی و تخصصی و عصرها از ساعت 15 بصورت فشرده در تمرینات بدنسازی و آماده سازی شرکت خواهند کرد.

ترکیب اردونشینان کشور قطر در رشته های مختلف زنان ومردان بدین شرح است:

تراپ مردان: مسلم میرمحمدی(کرمان)، امیر ابری لواسانی، حسین ضیایی، بابک یگانه، نریمان نیک خو(تهران)

اسکیت مردان: آرش طهماسبی(مازندران)، مهران امینی وهنریک آواکیان (تهران)

تراپ دوبل مردان: سعید صدری (ارومیه)، ادریس شاه محمدی، مسعود عزیزیان، امیرچاووشی(تهران)

تراپ جوانان: مجتبی میر امینی(مازندران)، میثم درویش وند، علی حافظی(تهران)

تراپ بانوان: معصومه عامری، نرگس رنجبر، فروزان غفاری ، سپیده سیرانی(تهران)

احمد رضا هامونی حقیقت(سرمربی)، پیام رجبی(کمک مربی مردان)، تروسکا اردهالی(کمک مربی بانوان)،فریدون سمیعی(کمک مربی)، جمشید آیریا(سرپرست)، دانیال تیماجی(مربی آمادگی جسمانی) این تیم را در این اردوی هشت روزه همراهی می کنند.