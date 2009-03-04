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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۵

افغانستان آماده استفاده از تجرییات ایران در بخش امداد و نجات است

افغانستان آماده استفاده از تجرییات ایران در بخش امداد و نجات است

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کل جمعیت هلال احمر افغانستان بابیان اینکه ایران در بخش امداد و نجات و خدمات بشر دوستانه الگوی جهانی است گفت: هلال احمر افغانستان آمادگی دارد زمینه بهره مندی از این تجربیات را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدل غنی کاظمی پیش از ظهر امروز در بازدید از فعالیتهای جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: هلال احمر ایران به دلیل برخورداری از امکانات و تجربیات و نیروی انسانی در خاورمیانه و جهان از رتبه بالایی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار است.

دبیر کل جمعیت هلال احمر افغانستان گفت: کشور افغانستان علاقمند است از تجربیات موفق ایران در بخش امداد و نجات و کمک های اولیه و آموزش های ویژه بهره گیرد.

وی اظهار داشت: استفاده از تجربیات ایران در چارچوب اصول و موازین بین المللی صلیب سرخ خواهد بود و هلال احمر افغانستان آمادگی دارد زمینه بهره مندی از این تجربیات را فراهم کند.

کاظمی خاطر نشان کرد: هماهنگی بین دو جمعیت هلال احمر ایران و افغانستان بر اساس اصل بی طرفی بوده و کمک به افراد نیازمند و بشر دوستانه سیاست راهبردی دو جمعیت است.

وی از تدوین کلیات برنامه پنج ساله هلال احمر افغانستان با همکاری صلیب سرخ جهانی خبر داد و افزود: با تدوین کلیات این برنامه کلیه فعالیتهای هلال احمر افغانستان حول محورهای این برنامه خواهد بود.

دبیر کل جمعیت هلال احمر افغانستان تصریح کرد: هم چنین اساسنامه جمعیت هلال احمر افغانستان به تایید رئیس جمهور رسیده که با بهره گیری از آن فعالیت این نهاد مردمی سامان خواهد یافت.

وی گفت: در حال حاضر 40 هزار جوان افغانی عضو جمعیت هلال احمر هستند که در تلاش هستیم با فراخوان عمومی شمار اعضای فعال به 300 هزار نفر افزایش یابد.

کاظمی اظهار داشت: به منظور کمک رسانی در زمان وقوع حوادث پنج ستاد معین در ولایتهای کابل و قندهار و هرات و مزار شریف و جلال آباد تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد داروخانه های زنجیره ای و مراکز دیالیز بیماران کلیوی و آموزشهای نوین از نیازهای اساسی هلال احمر افغانستان است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی هم گفت: به دلیل همجواری با کشور افغانستان آمادگی داریم آموزشهای نوین امداد و نجات را به امداد گران هلال احمر افغانستان ارائه دهیم.

دکتر سید مجتبی احمدی افزود: خراسان رضوی استان معین شرق کشور بوده و از تجربه بالایی در زمینه امداد و نجات و خدمت رسانی به نیازمندان برخوردار بوده و در بخش داروخانه و دیالیز و توانمندیهای این بخش باید جدی گرفته شود.

کد مطلب 843330

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