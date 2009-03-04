افغانستان آماده استفاده از تجرییات ایران در بخش امداد و نجات است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدل غنی کاظمی پیش از ظهر امروز در بازدید از فعالیتهای جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: هلال احمر ایران به دلیل برخورداری از امکانات و تجربیات و نیروی انسانی در خاورمیانه و جهان از رتبه بالایی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار است.

دبیر کل جمعیت هلال احمر افغانستان گفت: کشور افغانستان علاقمند است از تجربیات موفق ایران در بخش امداد و نجات و کمک های اولیه و آموزش های ویژه بهره گیرد.

وی اظهار داشت: استفاده از تجربیات ایران در چارچوب اصول و موازین بین المللی صلیب سرخ خواهد بود و هلال احمر افغانستان آمادگی دارد زمینه بهره مندی از این تجربیات را فراهم کند.

کاظمی خاطر نشان کرد: هماهنگی بین دو جمعیت هلال احمر ایران و افغانستان بر اساس اصل بی طرفی بوده و کمک به افراد نیازمند و بشر دوستانه سیاست راهبردی دو جمعیت است.

وی از تدوین کلیات برنامه پنج ساله هلال احمر افغانستان با همکاری صلیب سرخ جهانی خبر داد و افزود: با تدوین کلیات این برنامه کلیه فعالیتهای هلال احمر افغانستان حول محورهای این برنامه خواهد بود.

دبیر کل جمعیت هلال احمر افغانستان تصریح کرد: هم چنین اساسنامه جمعیت هلال احمر افغانستان به تایید رئیس جمهور رسیده که با بهره گیری از آن فعالیت این نهاد مردمی سامان خواهد یافت.

وی گفت: در حال حاضر 40 هزار جوان افغانی عضو جمعیت هلال احمر هستند که در تلاش هستیم با فراخوان عمومی شمار اعضای فعال به 300 هزار نفر افزایش یابد.

کاظمی اظهار داشت: به منظور کمک رسانی در زمان وقوع حوادث پنج ستاد معین در ولایتهای کابل و قندهار و هرات و مزار شریف و جلال آباد تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد داروخانه های زنجیره ای و مراکز دیالیز بیماران کلیوی و آموزشهای نوین از نیازهای اساسی هلال احمر افغانستان است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی هم گفت: به دلیل همجواری با کشور افغانستان آمادگی داریم آموزشهای نوین امداد و نجات را به امداد گران هلال احمر افغانستان ارائه دهیم.

دکتر سید مجتبی احمدی افزود: خراسان رضوی استان معین شرق کشور بوده و از تجربه بالایی در زمینه امداد و نجات و خدمت رسانی به نیازمندان برخوردار بوده و در بخش داروخانه و دیالیز و توانمندیهای این بخش باید جدی گرفته شود.