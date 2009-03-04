فرانسه کنفرانس بین المللی سازش برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، منابع دیپلماتیک فرانسوی اعلام کردند : پاریس در تلاش برای برگزاری کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه است و شاید کنفرانس مذکور طی هفته های آتی یا ماه آینده برگزار شود.

منابع مذکورهدف از این کنفرانس را تعیین مواضع طرف های مربوط به موضوع صلح و دادن صبغه سیاسی و دیپلماتیک به این مسئله عنوان کردند.

این منابع درعین حال اعلام کردند : کنفرانس پاریس ضرورتا مکانی نیست که مذاکرات دو طرف فلسطینی و اسرائیلی یا مذاکرات طرف های دیگر یعنی سوریه و لبنان با اسرائیل در آن برگزار شود. همچنانکه نمی توان این کنفرانس را با کنفرانسی که روسیه درتلاش برای برگزاری آن در مسکو در ادامه کنفرانس آناپولیس است، تلفیق کرد.

این در حالی است که نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه یکشنبه گذشته در شرم الشیخ در اشاره ای گذرا از برگزاری کنفرانس صلح در یکی از پایتخت های اروپایی ( که منظور وی همان پاریس بود) ، خبر داد.

از سوی دیگر مسکو بر برگزاری کنفرانسی که قرار بود بهار گذشته در ادامه روند کنفرانس آناپولیس برگزار شود، همچنان اصرار دارد و این درحالی است که پاریس با برگزاری این کنفرانس که به منزله ادامه کنفرانس آناپولیس است ، در پایتخت آمریکا مشکلی ندارد.