به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه کنتاکی، رویدادهای هفته بیداری درباره اسلام بخشی از جشنواره تنوع فرهنگی یک‌ماهه دانشگاه کنتاکی بود.

دانشجویان مسلمان این دانشگاه قرار است دین اسلام را به عنوان دینی که بیش از یک میلیارد نفر از آن پیروی می‌کنند برای دانشجویان این دانشگاه تبیین کنند، چرا که اسلام اغلب دچار سوء‌تعبیر می‌شود.

در میان این رویدادها دانشجویان مسلمان روز دوشنبه 12 اسفند "گفتگوهای تنوع: اسلام در امریکا" را برگزار کرده که طی آن تحربه خود از عمل به آداب اسلامی در امریکا را مورد بحث قرار داده و از چشم انداز آزادی دین و تعصب پس از یازدهم سپتامبر این امر را مد نظر قرار دادند. همچنین جلسه با حضور دانشجویان مسلمان با هدف بحث درباره اینکه اسلام چگونه در جامعه امریکایی ادغام شده نیز پس از آن برگزار شد و به دنبال آن جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

فیلم الجزیره: اسلام در امریکا دیروز سه شنبه 13 اسفند ماه مورد بررسی قرار گرفته که طی آن تاریخ اسلام در ایالات متحده تبین شدن و گفتگوهایی با حضور مسلمانان امریکایی درباره انطباق اعتقادات اسلامی و اصول دمکراسی ارائه شد.

این برنامه امروز با عنون " اسلام و امریکا: ما کجا هستیم و کجا می رویم" پیگیری می‌شود. سخنرانی اصلی جلسه امروز برعهده کیارش جاهد دانشجوی سال سوم پزشکی در دانشگاه لوئیسویل است.

فردا نیز این مجموعه رویدادها با فراهم کردن فرصتی برای بحث درباره اهمیت دین و تساهل و درک در جامعه متکثر در بریتانیا ادامه می‌یابد و روز جمعه با برگزاری نماز ظهر روز جمعه به جماعت خاتمه خواهد یافت.

در طول این هفته مسلمانان از دانشجویان غیر مسلمان برای حضور در مراسم اقامه نماز جماعت دعوت کرده تا آنها از نزدیک با آداب مسلمانان آشنا شوند.

دانشجویان ابراز امیدواری کردند که این رویدادها بتواند بستر مناسبی برای مسلمانان و غیر مسلمانان در راه گفتگو، آگاهی، بیداری و وحدت فراهم کنند.