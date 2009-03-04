نیروی انتظامی مکلف به مبارزه با قاچاق منابع و مواد ژنتیکی دام شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی جزییات طرح نظام جامع دامپروری کشور، وزارت جهاد کشاورزی را موظف حداقل یک ماه قبل از کوچ ، نسبت به تدوین برنامه کوچ سالیانه زنبور عسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههای ذیربط ابلاغ کنند.
همچنین براساس ماده دیگری از این طرح نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. طبق مصوبه مجلس، دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور میرسد و مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام میکند.
با تصویب نمایندگان به منظورساماندهی امور مشاورهای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی،تحقیقاتی و امورخدماتی و نظارت برنحوه عملکرد اشخاص حقیقی وحقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی با تعیین محدوده فعالیت و اختیارات مشخص، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد.
اساسنامه نمونه تشکلها ومراکز خدمات دامپروی مذکورتوسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تهیه و پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی میشود. و در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور ، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
گفتنی است نمایندگان همچنین در یک رایگیری استمزاجی مقرر کردند رسیدگی به طرحها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان در خارج از نوبت رسیدگی شود و سپس رسیدگی به ادامه جزییات این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد.
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