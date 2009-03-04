به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم، مصطفی آجورلو رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران با بیان اینکه "گرامیداشت سی سالگی انقلاب، بهترین بهانه برای گردهمایی باشکوه ورزشکاران است" اظهار داشت: کارآمدی ورزشکاران، مهمترین شاخص و ویژگی انقلاب در عرصه ورزش است و مردم ما نشان داده‌اند که همیشه قدردان نخبه‌های ورزش بوده‌اند.

در ادامه ارکستر سمفونیک تهران به اجرای برنامه‌ پرداختند و سپس محمدباقرقالیباف، شهردارتهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل،گفت: اهمیت ورزش و فراگیری آن، یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی است که اقشار و سنین مختلف را از هر جغرافیایی تحت‌تأثیر خود قرار داده و می‌دهد.

وی ادامه داد: توجه به ورزش از ابعاد جسمی، روحی و روانی و نیز ایجاد نشاط، پویایی و شادابی در جامعه و همچنین تخلیه منطقی هیجانات مخصوصاً در قشر جوان، از مهمترین دستاوردها و شاخصه‌های ورزش است.

قالیباف با تأکید بر اینکه "هرگز در پیشبرد اهداف ورزش قهرمانی و همگانی کوتاهی نکرده‌ایم" تصریح کرد: تاکنون در بعد قهرمانی به هر فدراسیون یا باشگاهی که نیازمند توجه و حمایت شهرداری بوده، بدون هیچ بحث‌ حاشیه‌ای کمک‌شده و از سوی دیگر توجه به ورزش همگانی و همگانی کردن ورزش و بسترسازی برای تربیت‌ قهرمانان آینده نیز در بستر ورزش محلات مورد تأکید جدی شهرداری بوده است.

شهردار تهران با بیان اینکه "ما مکلف به الگوسازی برای جامعه هستیم" اذعان داشت: پهلوانان و قهرمانان ورزش ما الگوهای خوبی برای جامعه هستند و این مراسم مراتب تقدیر و تشکر ما و همه ملت از نام‌آوران و افتخارآفرینان ورزش است.

قالیباف تأکید کرد: ما معتقدیم در شهری همچون تهران که مردم با مشکلات عدیده‌ای نظیر آلودگی های صوتی و آلودگی هوا، ترافیک و... مواجهند، توجه به ورزش، امر به معروف است و حفظ سلامت جسم و روح و روان شهروندان، جزئی از وظایف ماست.

مراسم فوق با بیان سخنانی از سوی محمد درخشان دبیر ستاد این جشنواره ادامه یافت. وی با اشاره به اینکه "برگزاری چنین جشنواره‌هایی غبار فراموشی را از خاطره‌ها می‌زداید" اظهار داشت: برای تجلیل از قهرمانان و نام‌آوران ورزشی، هیأت داورانی مجرب، کارآزموده و آشنا به ورزش خصوصاً طی سه دهه اخیر انتخاب و نام 90 نفر از چهره‌های شاخص ورزشی در بخش‌های مختلف المپیکی، پارالمپیکی، قهرمانی جهان و رکورشکنی‌ها انتخاب شدند و سپس طی اقدامی بی‌سابقه اسامی موردنظر در معرض نظرخواهی مستقیم مردم قرار گرفت.

درخشان ادامه داد: ورزشکارانی که مورد تجلیل قرار می گیرند، 30 نفری هستند که به انتخاب مردم معرفی شده‌اند. اگرچه بسیاری از نام‌ها با اختلاف اندکی جای خود را به 30 نفر برگزیده دادند که این مسئله فقط سلیقه مردم است.

مراسم با معرفی برگزیدگان سی سال ورزش پس از انقلاب ادامه یافت که در ابتدا از مهرداد آگین، مراد علی شیرانی، علی ولی، علی کشفی‌ها و محمدرضا یزدانی برترین ورزشکاران جانباز و ایثارگر کشورمان و نیز خانواده های مرحوم محمد اوراز و سیروس قایقران، ورزشکاران افتخارآفرین ایران که دیگر در بین ما نیستند، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

همچنین در بخش دیگر طبق نظر سنجی مردمی، حمید استیلی، کریم باقری، علیرضا حیدری، امیر خادم، رسول خادم، علی دایی، علیرضا دبیر، حسین رضازاده، جواد زرینچه، هادی ساعی، حمید سوریان، وحید شمسایی، احمدرضا عابدزاده، خداداد عزیزی، احسان قائم‌مقامی، علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا، جواد نکونام، صمد نیکخواه‌بهرامی، جاسم ویشگاهی، عبدالرضا جوکار، اعظم خدایاری، هادی رضایی، نیره عاکف، مرحوم حسن هاشمی، نجمه آبتین، آتوسا پورکاشیان، لیلا ابراهیمی، سارا خوش‌جمال فکری و یگانه زنگنه به عنوان برترین ورزشکاران سه دهه انقلاب اسلامی انتخاب شدند و با دریافت لوح تقدیر و جوایز مورد تجلیل و تقدیر سازمان ورزش شهرداری تهران قرار گرفتند.

در این مراسم برخی از مسئولان ورزش کشور همچون هاشمی‌طبا، امیدوار رضایی، پورزرندی، دنیامالی، دکتر سجادی، دکتر گائینی، دکتر پاسوار، آبخضر و جمعی از بزرگان ورزش حضور داشتند.