جزئیات فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشکی / آخرین مهلت پایان اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان تا پایان اسفندماه فرصت دارند که صرفاً در فراخوان یک دانشگاه شرکت کنند.

شرایط عمومی

اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوء پیشینه کیفری و جزایی، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا پایان دوره ضرورت نظام (ویژه آقایان)، در هر دانشگاه / دانشکده در شرایط مساوی از شرایط عمومی این پذیرش است. اولویت استخدام با متقاضیان بومی است.

مشمولین قانون استخدام کشوری نیز در صورت تمایل به عضویت در هیئت علمی دانشگاهها می توانند با داشتن شرایط لازم در فراخوان شرکت کنند.

شرایط اختصاصی

دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی یا گواهی فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری علوم پایه پزشکی (Ph.D) از شرایط اختصاصی است.

حداکثر سن برای داوطلبین استخدام پیمانی و رسمی که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند 35 سال و برای دارندگان مدارک دکتری Ph.D و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی 45 سال است. در صورت دارا بودن سوابق آموزشی مفید و مورد تایید هیئت ممیزه مرکزی سقف سنی جهت هر یک از مراتب تا 5 سال قابل افزایش خواهد بود.

شرکت افراد مشغول به تحصیل در آزمون فراخوان ممنوع است و این دسته از افراد می توانند پس از پایان فراغت از تحصیل و اخذ مدرک دانشگاهی در فراخوان های آتی شرکت کنند.

شرکت متعهدین خدمت به صورت آموزشی، پژوهشی و درمانی به دانشگاهها پس از گذراندن یکسال از خدمات، در آزمون فراخوان بلامانع است. شرکت در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر ازدانشگاه محل تعهد با موافقت موسسه مبداء ممکن خواهد بود.

محل ارائه مدارک داوطلبان در معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته (دبیرخانه هیات اجرایی جذب) قرار دارد.