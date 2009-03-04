تخلف در افزایش قیمت بلیت هواپیما

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیر پرونده افزایش قیمت بلیت هواپیما است، این درحالی است که وقتی این سازمان پرونده ای را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کند، قطعا به معنای بروز تخلف در زمینه کالای مورد نظر است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: اینکه در تعزیرات چه تصمیمی راجع به افزایش قیمت بلیت هواپیما اتخاذ شده است، اطلاعی ندارم ولی اگر این تخلف اثبات شود، قطعا سازمان هواپیمایی کشور مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

وی در خصوص واگذاری 100 درصد امور به اصناف تصریح کرد: زمانیکه اصناف به انسجام و توانمندی لازم برای ایفای مسئولیت دست یابند و وزارت بازرگانی به اطمینان لازم در این زمینه دست یابد، قطعا امور مربوط به اصناف به خودشان واگذار خواهد شد.

مفتح گفت: البته وزارت بازرگانی امیدوار بود که تا پایان سال جاری، اصناف به این حد از توانمندی برسند که امور را به عهده گیرند، ولی براساس روند فعلی، پیش بینی می شود که از اوایل سال آتی این اتفاق رخ دهد.

وی افزود: هم اکنون سرتعظیم اصناف در مقابل اجرای برنامه های دولت پایین است و درصد بسیار بالایی از اصناف هم اکنون دارای تحصیلات عالیه هستند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی اظهار داشت: جلسات پیش بینی تولید، نیاز و مصرف میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بازرگانی به صورت مرتب در سطح معاونین و به صورت یک هفته درمیان برگزار می شود.

مفتح در خصوص توزیع گوشت و مرغ در ایام پایانی سال گفت: وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز مردم در این ایام از سال را به سازمان پشتیبانی امور دام اعلام و این سازمان نیز مراتب را به زیرمجموعه های خود ابلاغ کرده است که البته وزارت بازرگانی نیز غرفه های رایگان برای عرضه مرغ و مواد پروتئینی را در نمایشگاههای بهاره در اختیار عرضه کنندگان این مواد قرار داده است.

وی ادامه داد: راه اندازی این غرفه ها در دست انجام است و به زودی در همه شهرستانها راه اندازی می شود. البته در تهران و چند استان دیگر نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و ظرف امروز و فردا این غرفه ها شروع به کار می کنند، اما اصل این است که تسهیلات در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفته است.

مفتح با اشاره به حضور روز گذشته وزیر بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، این حضور را برای ارائه توضیحاتی مرتبط با موضوع شکر دانست و خاطرنشان کرد: آخرین تصمیماتی که راجع به این کالا اتخاذ شده است، اعلام شد، ضمن اینکه همکاری وزارتخانه های بازرگانی و صنایع معادن و نیز انجمن صنفی مربوطه انسجام بیشتری خواهد گرفت.

وی افزود: به زودی تنظیم بازار شکر نیز مثل سیمان، ماکارانی و سایر مواد غذایی و مایحتاج مردم در اختیار تشکلهای صنفی مربوطه قرار می گیرد. مقدمات کار در حال فراهم شدن است؛ البته در رابطه با تعرفه واردات شکر مذاکراتی صورت گرفته است، اما کلیت تنظیم بازار این است که وقتی تنظیم بازار شکر در اختیار تشکلهای صنفی قرار می گیرد، قطعا تعیین تعرفه نیز یکی از بحثهایی است که در اختیار آنها قرار می گیرد.

معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زمان توزیع میوه های ذخیره سازی شده توسط وزارت بازرگانی تصریح کرد: ذخیره سازی میوه به منظور این صورت گرفته است که اگر زمانی نوساناتی در قیمت میوه در بازار اتفاق افتاد، تزریقاتی در بازار صورت گیرد. البته هم اکنون سطح عمومی قیمتها در مورد میوه و مرکبات اگرچه با اندکی افزایش روبرو بوده است، ولی مطلوب به نظر می رسد.

مفتح گفت: هم اکنون قیمت مرکبات از جمله سیب و پرتغال در بازار بسیار مطلوب است و در سطح میادین پرتغال و سیب، با کیفیت مطلوب به ترتیب در سطح 800 و 900 تومان به وفور یافت می شود. ما تا زمانیکه احساس نکنیم که بازار نیاز به توزیع میوه های ذخیره سازی شده دارد، توزیعی صورت نمی دهیم.

وی اظهار داشت: ملاک ما سطح عمومی قیمتها است که در این راستا میادین میوه و تره بار می توانند محک خوبی برای قیمت میوه و مرکبات باشد. برخی مغازه های لوکس، کالاهای لوکسی را بسته بندی می کنند و به مردم با قیمت گزافی تحویل می دهند، این مشتری خاص خود را دارد.

مفتح در خصوص کم کردن فاصله قیمت میان میادین میوه و تره بار و سطح شهر گفت: اختلاف قیمت میان میادین میوه و تره بار و واحدهای صنفی سطح شهر به میزان مشخصی طبیعی است، هزینه حمل و نقل و افت کالا طبیعی است هم اکنون فاصله میان قیمت میادین میوه و تره بار با خرده فروشی ها زیاد نیست.

وی افزود: برخی اوقات این قیمتها به میزان نامعقولی صورت می گیرد، البته با توجه به گستردگی میادین میوه و تره بار، اگر فردی قبول کرد که از واحد خرده فروشی خرید کند قطعا باید تاوان اختلاف قیمت را بپردازد.

مفتح گفت: هم اکنون وزارت بازرگانی از سوی بسیاری از تولیدکنندگان مورد سرزنش قرار می گیرد و سعی دارد با فشار قیمت را پایین نگه دارد. این درحالی است اگر تورم را به عنوان یک شاخص کلی کاهش قیمت ها در نظر گیریم، این شاخص کاهش قیمت را به میزان زیادی نشان می دهد.

وی اظهار داشت: شبکه توزیع ما آماده است و توزیع را البته نه در سطح گسترده، آغاز شده است و هم اکنون نیز دخالت ما در سطح بازار اندک است، اما اگر شاهد افزایش قیمت باشیم قطعا به صورت گسترده وارد می شویم.

معاون وزیر بازرگانی با ارائه توضیحاتی در خصوص تاخیر در عرضه کالاهای ذخیره سازی شده گفت: وزارت بازرگانی با تولیدکنندگان و واردکنندگان مذاکراتی را انجام داده است چراکه این اخبار را دارد که برخی از این افراد با عدم عرضه کالاها قصد دارند سطح عمومی قیمتها را بالا نگه دارند که این امر با دستور مستقیم وزیر بازرگانی در حال برچیده شدن است.