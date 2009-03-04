۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۸

مشکلات اطلاعاتی آب و فاضلاب مشهد رفع می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: با اجرا و پیاده سازی سامانه GIS، نود و نه درصد از مشکلات جاری مربوط به اطلاعات و بهره گیری از آنها در عملیات آبرسانی این شهر رفع خواهد شد.

مهندس محمد پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تاکنون در بهره گیری از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و استقرار و نهادینه سازی آن اقدامات شایانی انجام شده است.

وی اضافه کرد: سیستمهای اطلاعات مکانی سهولت تجزیه و تحلیل و بالا بردن قدرت مدیریت و تصمیم گیری و همچنین پاسخگویی مدیران و کارشناسان را در بر دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد تصریح کرد: این سیستمها مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار و داده های مکانی و توصیفی و نیروی انسانی آموزش دیده و قابلیتهای ویرایش و به هنگام سازی سریع داده ها هستند.

وی با بیان استراتژیها و سیاستهای راهبردی GIS در صنعت آب و فاضلاب اظهار داشت: پیاده سازی سیستم GIS مستلزم عمل به دو نکته مهم شامل توجیه مدیران ارشد نسبت به ضرورت بکارگیری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و از سوی دیگر تحمل سختی کار و ارائه ابتکارات است.

پرورش با اشاره به اینکه اینک بلوکه کردن اطلاعات نگرشی منسوخ شده است، تصریح کرد : توزیع اطلاعات منبع جدید قدرت بوده و باعث هم افزایی آن می شود.

 

کد مطلب 843344

