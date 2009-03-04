نزول قیمت طلا در بازارهای جهانی/ کاهش 26 دلار در هر اونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بلومبرگ"، قیمت طلا در معاملات دیروز نیویورک با 26 دلار و 2 سنت کاهش مواجه بود و به 912 دلار و 90 سنت در هر اونس رسید.

بر این اساس، قیمت طلای پیش فروش شده برای ماه آوریل نیز با 26 دلار و 40 سنت کاهش به 913 دلار و 30 سنت رسید.

این درشرایطی است که هفته گذشته، قیمت طلای پیش فروش شده برای ماه آوریل به 1007 دلار و 7 سنت در هر اونس رسیده بود.

کارشناسان اقتصادی دلیل این کاهش قیمت را سقوط بازار بورس وال استریت اعلام کردند؛ بطوری که شاخص سهام " دوجونز" با 10 درصد کاهش مواجه بود.