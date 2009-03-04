آغاز مطالعات طرح جدید منطقه مرکزی در سال آینده

علیرضا قهاری در گفتگو با مهر گفت: در سال آینده مطالعات و تحقیقات منطقه مرکزی شامل سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در راستای شناسایی تناسب مناسب زمین برای انجام ساخت و سازها، تعیین اراضی قابل کشت و یا توسعه خدمات رسانی در این مناطق انجام می شود.

مدیرمرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران بیان کرد: مطالعات طرح مذکور به مدت 24 ماه ادامه خواهد داشت و بعد از تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، برای اجرا به سه استان مذکور ابلاغ می شود.

وی با اشاره به تهیه طرح مطالعاتی و تحقیقاتی سه منطقه البرز، سواحل شمال و جنوب کشور اظهار داشت: در حال حاضر طرح کالبدی منطقه البرز شامل استانهای تهران، قزوین، زنجان، سمنان، قم و مرکزی، طرح کالبدی سواحل شمالی شامل استانهای گلستان، مازندارن و گیلان و طرح کالبدی سواحل جنوبی شامل استانهای بوشهر و هرمزگان از سوی این مرکز در دست تهیه است.

قهاری عنوان کرد: به منظور برنامه ریزیهای درازمدت و استراتژیک برای کشور، نیاز به بررسی وضعیت موجود براساس موقعیت سرزمین است که این امر در قالب طرح مطالعاتی در سه منطقه مذکور صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه تا دو سال آینده طرح تحقیقاتی و مطالعاتی سه منطقه فوق نهایی می شود، افزود: با تصویب این طرحها در شورای عالی شهرسازی و معماری با تامین اعتبارات ازمحل طرحهای عمرانی برای اجرا به استانها ابلاغ می شود.