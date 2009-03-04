برنامه ریزی برای شناسایی حبابهای گازی در دریای عمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زیرکچیان زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به این موضوع که تحقیقات نشان می دهد در عمق های آب بیش از 300 متر احتمال ایجاد کریستالهای آب با هیدروکربور وجود دارد گفت: معمولا در داخل این کریستالها و حبابها متان و اتان گازی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته در مراکز تحقیقاتی دنیا حجم وسیعی از این نوع هیدروکربورها بر کف اعمال دریاها واقیانوسها قرار گرفته است، تصریح کرد: در این رابطه تحقیقاتی برای جداسازی آب از کریستالهای گازی در کشورهایی همچون ژاپن و نروژ آغاز شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در این رابطه ژاپن برنامه ریزی کرده است تا در سال 2016 میلادی بتواند از این کریستالها گاز تولید کند.

وی یاد آور شد: بنابراین بحث تولید گاز از این نوع کریستالها به صورت جدی در حال پیگیری است و علاوه بر این می توان گاز را در دی اکسید کربن تزریق کنند تا از آلودگهای محیط زیست کاسته شود.

زیرکچیان زاده با بیان اینکه در دریای عمان در برخی از مناطق عمق آب بسیار زیاد می شود، بیان کرد: برخی از شواهد حاکی از حضور وجود این نوع از کریستالهای گازی است.

وی با اشاره به آغاز مطالعات استحصال کریستالهای گازی توسط شرکت نفت فلات قاره با همکاری برخی از دانشگاههای بین المللی اظهار کرد: در صورتی که نتایج این مطالعات مثبت باشد تولید گاز از حبابها و کریستالهای گازی در دریای عمان آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره در پاسخ به این سئوال "مهر" که آیا امکان وجود کریستالهای گازی در آبهای عمیق دریای خزر وجود دارد، بیان کرد: در این رابطه انجام تحقیقات در دریای خزر ضروری به نظر می رسد و با توجه به اینکه اولین چاه ایران در دریای خزر حدود 725 متر عمق دارد باید مطالعاتی بر روی آن انجام شود تا از وجود هیدرات و کریستالهای گازی در خزر هم مطمئن شویم.