اجرای شیوه جدیدی از جمع آوری و توزیع کمک های هفته نیکوکاری در آذربایجان شرقی

سید ابراهیم هاشمی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: با استقرار پایگاه های فرعی جمع آوری کمکهای مردمی در مدارس، مساجد و واحدهای صنعتی استان، کمک های جمع آوری شده هر پایگاه در بین نیازمندان همان محل توزیع خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: از سال جاری با همکاری آموزش و پرورش در مدارس استان پایگاه های جمع آوری با عنوان پایگاه های فرعی مستقر شده و هدایای نقدی و جنسی جمع آوری شده با همکاری اولیای داشن آموزان و نظارت کمیته امداد در بین دانش آموزان بی بضاعت همان مدرسه توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه این شیوه در مساجد آذربایجان شرقی نیز اجرا خواهد شد گفت: پایگاه های فرعی یاد شده در 100 مسجد شهری و روستایی مشخص شده آذربایجان شرقی مستقر شده و کمک های جمع آوری شده با همکاری هیئت امنا، پایگاه های مقاومت بسیج و انجمن هاس اسلامی مساجد در بین نیازمندان همان محله توزیع می شود.

هاشمی یادآور شد: کمیته امداد آذربایجان شرقی آماده است تا اقدام مشابه را در ادارات و کارخانجات صنعتی دولتی و خصوصی استان انجام دهد.

به گفته این مقام مسئول در کمیته امداد حضرت امام(ره) آذربایجان شرقی این شیوه در قالب فروش قبوض بهادار بوده و کمک های جمع آوری شده در صورت وجود نیازمند واقعی در بین خانواده های مناطق یاد شده توزیع می شود.

هاشمی با بیان اینکه در صورت اجرای موفقیت آمیز این طرح، به عنوان الگوی نمونه از سال آینده در سایر مناطق کشور نیز اجرا خواهد شد خاطرنشان کرد: کمیته امداد با اجریا این شیوه نشان می دهد که محدودیتی برای دریافت و توزیع کمک های مردمی وجود ندارد.

هم اکنون 210 هزار نفر از جمعیت 5 / 3 میلیون نفری آذربایجان شرقی در قالب 80 هزار خانوار به صورت مستمر و بیش از 100 هزار نفر دیگر نیز به صورت مقطعی از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بهره مند می شوند.