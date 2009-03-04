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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۵

کارگروه سلامت و امنیت غذایی در کرج تشکیل شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان کرج گفت: کارگروه سلامت و امنیت غذایی در فرمانداری کرج نشکیل شده است.

هادی ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از این پس کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی کرج به کارگروه سلامت وامنیت غذایی تغییر کرده و کارگروه سلامت و امنیت غذای با رویکرد درمانی در فرمانداری کرج نشکیل شده است.

وی افزود: در کارگروه سلامت و امنیت غذایی بیشتر جنبه درمان مورد ظر است و با تغییرات صورت گرفته در کارگروه بهداشت، درمان تامین اجتماعی این تغییرات در اعضا و گروههای کارشناسی و ارائه خدمات در شبکه های مختلف نیز اعمال شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی این کارگروه بررسی و تصمیم گیری در رابطه با مشکلات تشخیص داده شده از طرف گروههای کارشناسی در شبکه های مختلف است و در این کارگروه هر سازمانی که به هر نحوی با سلامت مردم در ارتباط باشد مانند سازمان آب و فاضلاب، بازرگانی، بازیافت زباله موظف به همکاری با کارگروه فوق است.

ناصح یادآور شد: اولویتهای بهداشتی پیشنهادی جهت طرح در کارگروه سلامت و امنیت غذایی کرج انتقال دامداریها و دام فروشیها به خارج از بافت مسکونی، رفع نواقص سیستم آبرسانی روستایی ، قطع آبیاری سبزی و صیفی جات با فاضلاب خام، حذف جوش شیرین از پخت نان و همچنین جلوگیری از عرضه پرنده زنده در بافت مسکونی شهری است که سازمانهای مسئول در این خصوص نظیر شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان آب و فاضلاب، شبکه بهداشت و درمان و ... باید اقدامات لازم را انجام دهند.

کد مطلب 843351

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