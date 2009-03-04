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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۲

نماینده فومن و شفت:

توسعه کشاورزی در گیلان نیازمند سرمایه گذاری است

توسعه کشاورزی در گیلان نیازمند سرمایه گذاری است

رشت - خبرگزاری مهر: علی میرزایی گفت: توسعه کمی و کیفی کشاورزی دراستان گیلان نیازمند سرمایه گذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر در فومن، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس هشتم ظهر چهارشنبه در جمع مدیران این شهرستان اظهار داشت: حضور موثرتر کشاورزی استان در بخش صادرات و دست یافتن به توسعه چشمگیر در این بخش نیازمند سرمایه و سرمایه گذاری مناسب است.

وی عنوان کرد: گیلان به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور نیازمند توجه بیشتربه ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی در حوزه کشاورزی و تولید محصولات با کیفیت برای مصرف کننده داخلی و خارجی است.

نماینده فومن و شفت در مجلس هشتم همچنین با بیان اینکه کشاورزی با فرهنگ و هویت گیلانیها عجین شده است، افزود: برای حفظ محصولات مهم استان از قبیل برنج، زیتون، مرکبات، فندق، بادام، پیله کرم ابریشم و ....باید گامهای موثرتری برداشت.

میرزایی با تاکید بر زمینه‌سازی برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش کشاورزی گیلان اظهار داشت: یکپارچه کردن اراضی زراعی، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، روشهای نوین آبخیزداری و اصلاح بذر در ارتقای سطح بهره ‌وری بخش کشاورزی منطقه موثر خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم ایجاد صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی را یک ضرورت مهم برای رشد و توسعه  استان دانست ویادآورشد:  فعالیت واحدهای صنعتی تبدیلی در منطقه می‌تواند مسیر ورود محصولات کشاورزی گیلان به بازارهای جهانی را هموار کند.

کد مطلب 843352

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