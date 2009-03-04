سه هزار بانوی ایثار گر نخبه در کشور شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرحروز فاتحی پیش از ظهر امروز در نشست خبر همایش آیه های ایثار و تلاش در محل استانداری خراسان رضوی افزود: 156 نفر از بانوان فرهیخته و ایثارگر برگزیده کشور در همایش آیه های ایثار و تلاش در مشهد مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

دبیر هشتمین همایش آیه های ایثار تصریح کرد: این همایش کشوری به مدت 2 روز و با هدف تجلیل و تکریم از چهره های موفق و نخبه بانوان ایثارگر که در عرصه های علمی و مدیریتی کشور حضور درخشان داشته اند از 14 اسفند ماه آغاز به کار می کند.

وی ادامه داد: مدعووین هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش افرادی هستند که در هفت دوره گذشته این همایش موفق به کسب تندیس شده اند و به نوعی موفق ترین زنان نخبه و ایثارگر کشور شناخته می شوند.

وی با اشاره به شناسایی ه هزار بانوی نخبه ایثارگر از سال 1380 تا کنون گفت: در هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش با توجه به ظرفیت های موجود، 156 نفر از افراد برگزیده دوره های پیش دعوت شده اند.

فاتحی شناسایی گنجینه های عظیم ایثارگری و علمی در بانوان، ایجاد انگیزه برای بانوان ایثارگر، الگوسازی برای نسل جدید دهه سوم انقلاب اسلامی و سازماندهی بانوان نخبه ایثارگر در سازمان های مردم نهاد را از جمله اهداف این همایش معرفی کرد.

وی با اشاره به فعال شدن کمیته علمی ستاد آیه های ایثار و تلاش از 4 سال گذشته گفت: دستاوردهای این همایش توسط این کمیته جمع بندی و پس از تجزیه و تحلیل، مبنای تصمیم گیری های آینده خواهد شد.

دبیر هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش ادامه داد: این همایش پس از مراسم افتتاح در قالب هفت کار گروه تا ظهر پنجشنبه نبال می شود که" زن ایثارگر، دهه چهارم انقلاب اسلامی، توسعه هنرارزشی" و " زن ایثارگر، دهه چهارم انقلاب اسلامی، نقش تربیتی و توسعه سرمایه انسانی (با تاکید بر عصر IT)، نام دو کارگروه این همایش است.

فاتحی" زن ایثارگر، دهه چهارم انقلاب اسلامی، نقش آفرینی در توسعه مدیریت کشور"، "زن ایثارگر، دهه چهارم انقلاب اسلامی، سلامت و بهداشت" و " زن ایثارگر، دهه چهارم انقلاب اسلامی، جایگاه و اصول شخصیت و حقوق زن مسلمان" را عناوین سه کار گروه دیگر همایش عنوان کرد.

وی افزود: توسعه نگرش فرهنگی اجتماعی به ایثار و توسعه ایثارگری در جهان اسلام و مقابله با ناتوی فرهنگی در دو کارگروه دیگر مورد بررسی قرار می گیرد و در کارگروه هفتم تلفیق و راهکارهای پیگیری تصمیمات مطرح می شود.