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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

تصویب آئین‌نامه شورای صنفی نمایش در انتظار نظر معاونت سینمایی

تصویب آئین‌نامه شورای صنفی نمایش در انتظار نظر معاونت سینمایی

تصویب آئین‌نامه شورای صنفی نمایش همچنان در انتظار اظهار نظر از سوی معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد است.

مهدی کرمپور، رئیس شورای صنفی نمایش، درباره تصویب آئین‌نامه جدید این شورا به خبرنگار مهر گفت: خانه سینما همچنان منتظر توافق نهایی با معاونت امور سینمایی است و انتظار داریم هر چه زودتر با روشن شدن تکلیف آئین‌نامه برنامه اکران نوروزی نیز مشخص شود.

وی همچنین از انتخاب اعضای جدید شورای صنفی نمایش و کاهش اعضای آن از 9 نفر به پنج نفر خبر داد. بر اساس اعلام کرمپور آئین‌نامه شورای صنفی نمایش در سال 88 تفاوت‌هایی عمده با سال‌ 87 دارد.

محمدمهدی دادگو، محمدرضا تختکشیان، مهدی کرمپور، منوچهر شاهسواری، مرتضی شایسته، عبدالله علیخانی و محمد اشرفی اعضای کمیته تدوین آئین‌نامه اکران 88 هستند.

کد مطلب 843357

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