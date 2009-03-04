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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۷

دومین مرحله طرح آموزش موتورسواران گیلان در تالش اجرا می شود

دومین مرحله طرح آموزش موتورسواران گیلان در تالش اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: دومین مرحله طرح آموزش موتورسواران استان گیلان ظهر چهارشنبه در شهرستان تالش به مرحله اجرا در آمد .

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، پس از اجرای موفقیت آمیز اولین مرحله طرح آموزش موتورسواران که برای نخستین بار در استان و در شهرستان لنگرود به اجرا درآمد دومین مرحله طرح آموزش موتورسواران استان گیلان روزهای 14، 17 و 18 اسفند به مدت سه روز در شهرستان تالش به مرحله اجرا در می آید.

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان با اعلام این خبر گفت: آشنایی موتورسواران با مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت نکات ایمنی در هنگام موتورسواری، افزایش اطلاعات ترافیکی و پیشگیری از وقوع تصادفات را از اهداف این طرح است.

سید داوود علوی افزود: در دومین مرحله طرح کار آموزشی 12 روستای شهرستان تالش به ترتیب در سه روستای لمیر، لمر، سفلی اسالم و آتار محله لیسار صورت می پذیرد که در این راستا آموزش از طریق اجرای نمایشنامه، برنامه های طنز، فرهنگی و مسابقات و در یک فضای شاد اجرا می شود، علاوه بر راکبان موتور سیکلت، خانوادههای آنان هم در این آموزش حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده با مسئولان شهرستان، هماهنگی برای حضور افزون بر یک هزار نفر از اهالی روستاهای زیر پوشش طرح در این دوره آموزشی صورت پذیرفته است.

آموزش موتورسیکلت سواران از امروز به مدت دو روز در شهرستان تالش اجرا می شود.

کد مطلب 843358

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