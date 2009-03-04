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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-8

بستر محاکمه سران صهیونیست باید به سرعت فراهم شود

بستر محاکمه سران صهیونیست باید به سرعت فراهم شود

وزیر اطلاعات تاکید کرد که باید هر چه سریعتر بستر محاکمه و تعقیب جنایتکاران رژیم صهیونیستی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات که در کنفرانس بین المللی فلسطین شرکت کرده بود در حاشیه این اجلاس به خبرنگاران گفت : تلاش‌های خوبی در حال انجام است تا هر چه سریعتر جنایتکاران رژیم صهیونیستی مجازات شوند و همه کشورهای اسلامی و عربی باید بستر محاکمه و تعقیب این مجرمان را دنبال کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیام کنفرانس تهران در رابطه با فلسطین چیست، تاکید کرد: پیام اصلی این کنفرانس این است که باید همه کشورهای اسلامی با هوشیاری و وحدت در رابطه با فلسطین عمل کنند.

کد مطلب 843362

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