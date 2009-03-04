  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند و فردوس گشایش یافت

نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند و فردوس گشایش یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: نمایشگاه حجاب در سالن شهرداری بیرجند و نمایشگاه عفاف و حجاب در کانون امیدهای انقلاب فردوس برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نمایشگاه حجاب بیرجند صبح امروزبا مشارکت بسیج دانشجویی خراسان جنوبی، موسسه امامیه و امورفرهنگی شهرداری بیرجند گشایش یافت.

این نمایشگاه به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه به عنوان یکی از محوری ‌ترین اصول سلامت و سعادت افراد و جامعه برپا شده است.

در این نمایشگاه طرح‌های مختلف پوشش نوین و جامع حجاب آسان و قابلیت‌های آن به نمایش گذاشته شده است و طرح‌های مختلف، برگرفته شده از طرح لباس ایرانیان از قبیل چادر، لباس احرام، چادر عروس و مقنعه نیز عرضه می‌ شود.

این نمایشگاه در سالن شهرداری بیرجند به مدت یک هفته برپا است که در نخستین روز فعالیت با استقبال خوب مردم بخصوص دانشجویان دختر مواجه شده است.

نمایشگاه عفاف و حجاب، کتاب، محصولات فرهنگی، گل و تابلوهای معرق در نگارخانه شهید گمنام و کانون امیدهای انقلاب فردوس نیز برگزار شد.

 در نمایشگاه عفاف و حجاب انواع چادر و مقنعه، کتاب در موضوعات اخلاقی، تربیتی، خانوادگی و اجتماعی با 20 درصد تخفیف به خریداران و همچنین محصولات فرهنگی و انواع نرم افزار و سی‌دی‌های مذهبی به علاقمندان ارائه می ‌شود.

کد مطلب 843363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها