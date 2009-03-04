نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند و فردوس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نمایشگاه حجاب بیرجند صبح امروزبا مشارکت بسیج دانشجویی خراسان جنوبی، موسسه امامیه و امورفرهنگی شهرداری بیرجند گشایش یافت.

این نمایشگاه به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه به عنوان یکی از محوری ‌ترین اصول سلامت و سعادت افراد و جامعه برپا شده است.

در این نمایشگاه طرح‌های مختلف پوشش نوین و جامع حجاب آسان و قابلیت‌های آن به نمایش گذاشته شده است و طرح‌های مختلف، برگرفته شده از طرح لباس ایرانیان از قبیل چادر، لباس احرام، چادر عروس و مقنعه نیز عرضه می‌ شود.

این نمایشگاه در سالن شهرداری بیرجند به مدت یک هفته برپا است که در نخستین روز فعالیت با استقبال خوب مردم بخصوص دانشجویان دختر مواجه شده است.

نمایشگاه عفاف و حجاب، کتاب، محصولات فرهنگی، گل و تابلوهای معرق در نگارخانه شهید گمنام و کانون امیدهای انقلاب فردوس نیز برگزار شد.

در نمایشگاه عفاف و حجاب انواع چادر و مقنعه، کتاب در موضوعات اخلاقی، تربیتی، خانوادگی و اجتماعی با 20 درصد تخفیف به خریداران و همچنین محصولات فرهنگی و انواع نرم افزار و سی‌دی‌های مذهبی به علاقمندان ارائه می ‌شود.