دروگبا قهرمانی را از من یونایتد می رباید

به گزارش خبرگزاری مهر، دروگبا دیشب در دیدار مقابل پورتسموث در فراتون پارک، موفق شد از ماه دسامبر که دچار مصدومیت شده بود نخستین گل خود را به ثمر برساند.

گاس هیدینک در مورد دروگبا به خبرگزاری فرانسه گفت: دیدیه در چند دیدار اخیرش دگرگونی داشته است. از روز نخستی که به چلسی آمدم سختکوشی دروگبا را دیدم و متوجه شدم که او چه لذتی از تمرینات می برد. وقتی بازیکنان از حضور در تمرینات لذت می برند این موضوع به ارتقای سطح کیفی بازی کمک می کند.

وی در پایان گفت: ما اگر می خواهیم منچستریونایتد را تحت فشار قرار بدهیم باید بازی های خود را ببریم. یونایتد یک تیم باتجربه است اما نباید فراموش کنیم که روند پیروزی تیم ما باید حفظ شود.