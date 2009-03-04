سازمانهای مردم نهاد ویژه بانوان ایثارگر تشکیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرحروز فاتحی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: سازمان های مردم نهاد برای فراهم آوردن بستر فعالیت های مشترک میان بانوان ایثارگر تشکیل شده که انجمن هنرمندان زنان ایثارگر و قرآن و معارف زنان ایثارگر از جمله این سازمان های مردم نهاد هستند.

دبیر هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش تصریح کرد: طرح آیه های ایثار و تلاش که با همکاری سپاه پاسداران و بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس ارائه شد، ثابت کرد کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی سهم عمده داشته اند، در دوران سازندگی نیز همان فداکاری ها را در سنگر دیگر انجام داده اند.

وی با اشاره به حضور پرشور و فعال زنان در پشت جبهه های نبرد در سال های دفاع مقدس و در صورت لزوم در صحنه جنگ گفت: امروز شاهد این هستیم که زنان هنوز در مورد کشور و انقلاب اسلامی خود احساس مسوولیت می کنند و در حوزه های مختلف باعث پیشرفت وطن خود می شوند.

دبیر هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش گفت: ستاد آیه های ایثار و تلاش با شناسایی و ارزیابی بانوان فرهیخته و ایثارگر که در رشته تخصصی خود رتبه اول و یا دوم استان خود و یا اول تا سوم کشور را کسب کرده و یا در جشنواره های کشوری مقام آورده بوده اند، به تجلیل و تقدیر از تعدادی از آنان می پردازد.

فاتحی با اشاره به فعالیتهای معنوی و فرهنگی ستاد آیه های ایثار و تلاش افزود: فعالیت های این ستاد در سالهای گذشته به بخش های هنری و فرهنگی از جمله جشنواره فیلم کوثر با موضوع زنان و خانواده و مسابقه فیلمنامه نویسی یاس زرین توسعه یافت.

وی ادامه داد: در بحث کتابخوانی، طرح پیک افتخار تهیه شد که براساس آن با جمع آوری و تدوین مباحثی در مورد فرماندهان شهید و زنان ایثارگر در کتاب های کوچکی که شمار آنها به 19 جلد و 100 هزار شماره می رسد و قرار دادن آنها در اماکن عمومی و قطارها و هواپیماها، مردم و بویژه نسل های جوان را با رشادت های دوران جنگ آشنا می کند.

دبیر هشتمین همایش آیه های ایثار و تلاش ایجاد و نصب گنجینه های دفاع مقدس را به عنوان گنجینه های افتخار در اماکن عمومی، پایانه های اتوبوسرانی، ایستگاه راه آهن و فرودگاه ها را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط ستاد آیه های ایثار و تلاش عنوان کرد و گفت: قصد داریم این کار را در سطح فرهنگسراها نیز توسعه دهیم.